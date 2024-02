Anna Lewandowska i Robert Lewandowski to jedna z najgorętszych par nie tylko w sportowym świecie, lecz także w polskim show-biznesie. O żonie słynnego piłkarza pisze się równie często, co o nim samym, a portale plotkarskie prześcigają się w wiadomościach na temat zakochanych. Tym razem zrobiło się naprawdę nerwowo, a to za sprawą słów, jakie Cezary Kucharski, były agent Lewandowskiego, skierował w stronę Anny. Robert Lewandowski w najnowszym wywiadzie odniósł się do wszystkiego i ewidentnie puściły mu nerwy. W wywiadzie na kanale YT "Foot Truck", którego kolejna część ukazała się 6 lutego 2024 roku, Lewandowski odniósł się do konfliktu. Przyznał między innymi, że odczuł ulgę, kiedy przestał współpracować z Kucharskim. - Najlepszy okres życia miałem, kiedy się z nim rozstałem - stwierdził. A potem stanął w obronie Anny Lewandowskiej i całej swojej rodziny.

Anna Lewandowska bezlitośnie zaatakowana! Robert nie wytrzymał. Miarka się przebrała, ostra reakcja

Anna Lewandowska w sieci nie zawsze jest atakowana przez anonimowe osoby. Cezary Kucharski także "dołożył do pieca" w jej sprawie. Kpił na przykład z tego, że przez konflikt jej męża z nim miała mieć szczękościsk i traciła laktację, o czym sama mówiła. Kucharski w serwisie X pisał wówczas, że wyświetliło mu się zdjęcie Anny. - Uśmiechnięta, więc już wszystko u niej dobrze, szczękościsk minął, ale wróciły wspomnienia, że jak Anna się uśmiecha to niekoniecznie szczerze, bo ma też drugie oblicze - jak walczy o pieniądze, wtedy kłamie i fałszywie pomawia - napisał Kucharski. Zresztą zaatakował ją oraz Roberta nie po raz pierwszy. Teraz doczekał się odpowiedzi ze strony piłkarza.

- Jeśli ktoś (...) próbuje niszczyć mnie, to tam jedno. Ale jeśli atakuje moją rodzinę, to na to już nie pozwolę. Ta obsesja jest już chyba na wysokim poziomie - powiedział Robert Lewandowski w "Foot Truck".

Ta sprawa ewidentnie wzburzyła piłkarza, co można było zobaczyć po wielkich emocjach, jakie malowały się na jego twarzy podczas wypowiadania tych słów. Padły one właśnie w kontekście Cezarego Kucharskiego. Ciekawe, czy były agent postanowi na to odpowiedzieć.

