Atakuje Magdalenę Cielecką za reklamę wódki. Wspomina o jej ojcu, który zapił się na śmierć

Były poseł i król TVN-u oraz ich wspólnik Tomasz Czechowskiego według sądu złamali ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i muszą ponieść konsekwencje finansowe. Mówi się nawet o karze w wysokości pół miliona złotych. Czy podobna wysoka grzywna grozi także Magdalenie Cieleckiej za reklamowanie wódki? Jan Śpiewak strasznie dziwi się aktorce, że jest twarzą mocnego alkoholu, będąc córką alkoholika. Aktywista w swoim wpisie wspomniał, że mężczyzna zapił się na śmierć.

- Kilka lat temu Magdalena Cielecka wyznała, że jest córką alkoholika, który zapił się na smierć. Opowiedziała o swoim traumatycznym dzieciństwie i tym jak pijący ojciec zdemolował całe jej życie: „Zrobiłam dla siebie tyle, ile mogłam, i teraz głośno mówię o problemie, bo uważam, że tak należy. Żeby inne kobiety nie musiały się wstydzić”. Teraz widzę na fejsie reklamy wódki „rześkiej”, w której Cielecka występuje. Myślę sobie o tym w jak zwariowanych czasach żyjemy, w których córka alkoholika, występuje w reklamie wódki. Reklamie która jest przestępstwem, która jest skierowana do kobiet i ma w nich budować przekonanie, że picie etanolu jest łatwe i przyjemne. Kartele alkoholowe wiedzą, że kobiety piją mniej. Dlatego tworzą nowe produkty pod nie i wybierają świadomie inne kobiety, które kojarzą się z sukcesem, by te produkty reklamowały. To cyniczna gra nastawiona na to, żeby w szpony nałogu wpadały kolejne osoby. I to niestety rozumiem, ale Cieleckiej zrozumieć nie mogę. Co ma w głowie taka Cielecka? Czy ma serce i rozum? Czy została już tylko maszynką do zarabiania pieniędzy? Jak bardzo zdeprawowaną i skorumpowaną trzeba być, żeby z taka przeszłością i historią osobistą brać udział nie tylko w przestępstwie ale w zwykłej niegodziwosci. W reklamie, która będzie tworzyć tysiące takich rodzin, w których sama Cielecka się wychowała. Żyjemy w świecie bez moralności, w której kasa jest jedynym wyznacznikiem słuszności podejmowanych działań. Świecie, który zamienia ludzi w socjopatyczne maszynki do zarabiania hajsu. Gdzie „autorytety” reklamują twarde narkotyki. Taki świat i taka antycywilizacja muszą upaść - czytamy we wpisie Jana Śpiewaka.

Groby SEKSBOMB PRLu Ich kariery ZNISZCZYŁ alkohol i depresja l Niezapomniani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.