Bakuła, Szpak i Rutkowski na jednej imprezie. Kogo tam nie było! Mamy dla was dużo zdjęć z premiery "Syrenki Picassa"

Gwiazdy na "Syrence Picassa"

Czerwony dywan w Multikinie Złote Tarasy zaroił się od znanych i lubianych. Na premierze filmu, który do kin trafi 23 października, pokazali się Hanna Bakuła w czerni, ale z kolorową chustą, Michał Szpak w wydaniu wyjątkowo spokojnym i pozbawionym szaleństw - w luźnych spodniach i nonszalanckiej koszuli, z okularami przeciwsłonecznymi na nosie. Była też Maja Rutkowski cała na czarno, z mocno podkreśloną talią i w ciekawym bereciku na ufryzowanych włosach, a Maciej Musiał wystąpił w eleganckim garniturze i płaszczu.

Pojawili się też Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn z żoną Katarzyną Kubacką-Seweryn, Elżbieta Jarosik, Dominika Kluźniak, Monika i Łukasz Drapała, Mirosław Haniszewski, Andrzej Pągowski, Justyna Sieniawska czy Dagmara Chmielecka.

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O czym jest "Syrenka Picassa"?

Jak czytamy na Akpie, "Syrenka Picassa" opowiada historię Mary (Magdalena Koleśnik), która odkrywa na ścianie swojego mieszkania tajemniczy rysunek. Malunek okazuje się być dziełem Pabla Picassa i powstał pod koniec lat 40. ubiegłego wieku. Za ścianą lokum Mary mieszka emerytowany dziennikarz Radomski (Andrzej Seweryn), który pamięta wizytę światowej klasy malarza. Nie jest zadowolony z obrotu spraw.

Zaczyna się od kaprysu artysty, a konsekwencją są dramaty ludzkie, raz bardziej komediowe, raz bardziej tragiczne. Lubię historie, które wychodzą z czegoś autentycznego. Co dalej? To pole na popis dla ekipy, wspaniałych aktorów, którzy mogli popuścić wodze fantazji i wspiąć się na wyższe piętra. To opowieść o naszym kraju i jego historii - mówił na konferencji w Gdyni reżyser produkcji Janusz Zaorski.

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