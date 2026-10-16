Margaret założyła obcisłą górę i spodnie, na które musiała uważać. Strój jak z "Matriksa"?

Margaret w totalnej czerni. Musiała uważać na spodnie

Margaret pokazała się najpierw na wieczorze "Pani" i "Twojego Stylu", a dwa dni później brylowała podczas gali Kobieta Roku Glamour 2026. Podczas pierwszego z wydarzeń wystąpiła ubrana w czarny, wyrazisty zestaw. Miała na sobie sznurowany gorset i spodnie lśniące w światłach fleszy. Biodrówki były tak niskie, że musiała na nie uważać! Strój podkreślał smukłą figurę piosenkarki i zarazem jej odważny styl.

Na kolejnej imprezie Margaret znów udowodniła, że uwielbia szaleć, oczywiście modowo. Połączyła skórzane dzwony z bardzo obcisłym, czarnym topem. Rozpuściła swoje czerwone włosy, a oczy zakryła okularami przeciwsłonecznymi. Wyglądała jak z "Matriksa"! Prawda?

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Top of the Top Sopot Festival 2026 - Margaret

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Margaret i inne gwiazdy na gali Kobieta Roku Glamour 2026

Na wydarzeniu Kobieta Roku Glamour 2026 nie brakowało znanych i lubianych. Panie zaszalały ze strojami! Roksana Wegiel była jedną z tych, które przyciągnęła spojrzenia podczas gali, jednak gwiazd, które zachwycały i kusiły swoimi stylizacjami, było znacznie, znacznie więcej. Edyta Herbuś olśniewała w oryginalnej, zielonej sukni do samej ziemi, Joanna Koroniewska wybrała koronkową czarną mini, spod której prześwitywała bielizna, Sara James zaskoczyła odmienionym wizerunkiem w długiej czarnej sukience z poziomymi prześwitami, a Kamila Urzędowska, czyli Łęcka z "Lalki", zwróciła uwagę kreacją maxi w wyrazistym odcieniu czerwieni. Z kolei odważna Ada Fijał zdecydowała się na róż! Zdjęcia z czerwonego dywanu znajdziecie niżej.

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Zobacz więcej zdjęć. "Lalka", Roxie i gwiazda "M jak miłość" błyszczały w tłumie gwiazd. Obłędne stylizacje na gali "Kobieta Roku Glamour"

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