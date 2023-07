Bartek Jędrzejak rozstał się z nim po 17 latach! Pojawił się wulgaryzm

Mowa o... telefonie służbowym, z którym Bartek Jędrzejak się praktycznie nie rozstawał. - Rozstanie po 17 latach… Dzisiaj, ze smutkiem rozstałem się ze swoim ulubionym telefonem służbowym. Lata temu walczyłem o niego jak lew. Przysługiwał nowocześniejszy ale chciałem ten. Dział IT wykonał alpejską kombinację, że znaleźć ładowarkę. Udało się i tak zaczęła się nasza przygoda. Przejechał ze mną, zawodowo, przez 17 lat tysiące kilometrów. Po Polsce i świecie. Zaliczył setki kontaktów z podłogą. Rozsypywał się w drobny mak. Nic go nigdy nie pokonało. Był jak czołg. Zwracał na siebie uwagę. Ludzie patrzyli z zaskoczeniem i pytali: „ Ty taki tel ? Ale jazda co za OLDSKUL🤣 Zdarzały się pytania w klubach i na siłowni: „Dealujesz? Bo taki telefon mają głównie dealerzy. Obecnie nie da się go namierzyć i podsłuchać - zaczął swój wpis pogodynek TVN.

- Bateria kilka dni. W każdym miejscu smsy bez patrzenia na ekran. Układ liter miałem w głowie. Ufaliśmy sobie bez słownika. Zamiast hej? Nigdy nie pojawiło się chuj. Jak to w zwyczaju mają figlarne słowniki. Przeżyliśmy razem dużo. Dzisiaj w naszym dziale IT wywołałem SZAŁ. Telefon oglądali ze zdziwieniem.😃 Nasi Mistrzowie IT głowił się jak przekopiować numery telefonów na nowy służbowy iPhone. Zostałem ogłoszony NAJWIERNIEJSZYM UŻYTKOWNIKIEM. Co zrobić jak się w nim? w niej? Zakochałem? No właśnie, w nim w telefonie? W niej w Noki? Żegnaj #my #love . Z żalem ale wymieniłem na lepszy model - zakończył Bartek Jędrzejak.