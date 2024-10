Beata Kozidrak cała na niebiesko wywinęła kolejną woltę! Nie poznacie jej! Zabawi się w "Kardasziankę"?

Co teraz wymyśliła Kozidrak? Musicie to zobaczyć!

Beata Kozidrak nie schodziła z ust komentatorów show biznesu po swoim odważnym występie w Szczecinie. Podczas wykonywania piosenki zespołu Bajm "Ok, Ok. Nic nie wiem, nic nie wiem" Beata dała popis sensualnego tańca, co równo podzieliło publiczność. Część była zachwycona odwagą wokalistki, druga połowa prezentowała zniesmaczenie. Ale wiadomo, życie płynie dalej i ostatnie echa tej aferki ucichły. Beata Kozidrak jednak nie pozwoli o sobie zapomnieć. Zobacz, co teraz wymyśliła!

Kozidrak znów zaszokowała

Informacje na ten temat wypłynęły na oficjalnym profilu Beaty Kozidrak na Instagramie oraz na nowym koncie: @house_of_beata. O co w tym wszystkim chodzi dowiedzieliśmy się na krótkim wideo. Beata pokazuje się tam w pewnym momencie ubrana w błyszczące, niebieskie spodnium, a na głowie ma proste włosy w kolorze platyny. Takiej jej jeszcze nie widzieliście! Zobaczcie, co wyszło na jaw.

Już zagraliśmy ostatni koncert i już mieliśmy się rozchodzić, ale Beacie się nie odmawia - zapowiedział kolega Beaty z zespołu Bajm. Moi kochani, zapraszam Was do mojego domu - ogłosiła Beata Kozidrak.

Kozidrak zabawi się w "Kardasziankę"?

Okazuje się, że Beata Kozidrak promuje właśnie swój nowy projekt "House of Beata". Na razie szczegóły trzymane są w ścisłej tajemnicy, ale po tym krótkim zaproszeniu już można się domyślić, że wokalistka Bajmu postanowiła pokazać wszystkim swoje prywatne życie. Czy fani faktycznie będą śledzić każdy krok Beaty w jej domu? Czy szykuje się nowy reality show na miarę "Kardaszianek"? A może Kozidrak nagrywa nową płytę, której tematem przewodnim będzie dom? Na razie jest pewne, że liderka Bajmu szykuje coś ciekawego!

Uwagę zwraca też metamorfoza gwiazdy. Do tej pory kojarzymy Kozidrak z burzą blond loków, które lata temu miały kolor brązowy. Ale proste, platynowe włosy a'la Barbie to nowy pomysł na wizerunek wokalistki Bajmu. Jak Wam się podoba nowa Beata?

