W tym roku odszedł ojciec Borysa Szyca. Nie było to łatwe pożegnanie, ponieważ mężczyźni bardzo długo nie mieli ze sobą kontaktu. Ich relacja przez lata była słaba, ponieważ ojciec aktora został rodzinę, kiedy ten był bardzo mały. Syn miał do niego bardzo duży żal.

Ja nie miałem taty w dzieciństwie i dopiero w dorosłym życiu się z nim bliżej zapoznałem. Przeżywam ojcostwo, patrząc na mojego synka. Wzruszam się - wyjawił cytowany przez "Na Żywo" Borys.

Borys Szyc miał ciężkie dzieciństwo. Oto co wyszło na jaw po śmierci jego ojca

Według informacji zgromadzonych przez dziennikarzy "Na Żywo" to aktualna ukochana namawiała Borysa do tego, aby wyciągnął do ojca rękę na zgodę. Gdy doszło do tego i panowie chcieli wszystko przegadać, ich pojednanie przerwała nagła śmierć.

Obecnie aktor chętnie porusza temat przeszłości. Mówi, że zauważa rzeczy, których wcześniej nie widział. Przyznał nawet, że przez wiele lat szukał autorytetów wśród kolegów, ponieważ w domu otaczały go same kobiety, a ojciec nie był obecny.

Zawsze miałem jakichś starszych kumpli albo kilku takich, do których żartobliwie mówiłem 'tatuś'. Konsekwencje bywały różne, przejąłem ich wzorzec męskości - kto silniejszy, ten ważniejszy i lepszy - mówił w poruszających słowach Borys Szyc w rozmowie z dziennikarzami portalu gazeta.pl.

Gwiazdor cieszy się jednak z jednego. Jego ukochany synek miał okazję poznać dziadka, kiedy ten jeszcze żył.

Cieszę się, że poznał Henia. Henio wie, że był taki dziadek Jurek. To jest dla mnie ważne. (…) Miał 80 lat, mógł jeszcze pożyć. Nie zdążyliśmy o wielu rzeczach porozmawiać… - mówił o śmierci ojca popularny aktor Borys Szyc.

