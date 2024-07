Borys Szyc nie miał dobrych relacji ze zmarłym ojcem. Nazwisko nosił po matce

To ona zastąpi Izabellę Krzan w "Kole fortuny" TVP. Jest potwierdzenie!

Kilka dni temu do mediów trafiła wiadomość o śmierci Jerzego Franciszka Michalaka. 80-latek był znanym, szczególnie na Śląsku, scenografem teatralnym i telewizyjnym, reżyserem, a prywatnie ojcem Borysa Szyca. Informację o śmierci artysty podał profil Chorzów Miasto Kultury na swoim profilu Facebook-u. Jak poinformowało Radio Łódź, ojciec aktora odszedł "po krótkiej, gwałtownej chorobie".

23 lipca Borys Szyc opublikował na swoim Instagramie post. "Żegnaj tato. Do zobaczenia kiedyś… odpoczywaj w spokoju" - napisał pod wspólnym zdjęciem. Patrząc na tę fotografię trudno oprzeć się wrażeniu, że Michalak niejako żegna się ze wszystkimi, machając dłonią.

Fani oraz znani znajomi aktora od razu ruszyli z kondolencjami. "Tak mi przykro Borys, przytulam", "Moje kondolencje Panie Borysie", "Wyrazy współczucia", "Najmocniej Cię przytulam", "O matko, Borys od serca ściskam Cię", "Wspieram całym sercem w tym trudnym czasie" - można przeczytać w komentarzach.

Borys Szyc wychował się bez ojca

Nie jest tajemnicą, że Borys Szyc nie miał zbyt dobrych relacji ze swoim ojcem. Mężczyzna porzucił rodzinę, gdy przyszły aktor był jeszcze dzieckiem. Przez wiele lat w ogóle nie utrzymywał kontaktów ze swoim synem. Borys Szyc dorastał w otoczeniu kobiet - mamy, babci oraz matki chrzestnej i zawsze mógł liczyć na ich wsparcie. Nie ukrywał jednak, że bardzo odczuwał brak ojca.

"Odczuwałem brak taty i próbowałem go odnaleźć w kolegach. Zawsze miałem jakichś starszych kumpli albo kilku takich, do których żartobliwie mówiłem 'tatuś'. Po latach okazało się, że to było dość wzruszające poszukiwanie postaci ojca w różnych osobach" - mówił w rozmowie z Gazeta.pl.

Borys Szyc zdecydował się nawet na porzucenie nazwiska ojca. Gdy dorósł postanowił zmienić je na rodowe matki, która samotnie go wychowywała. Michalak, który po latach próbował odnowić więź z synem nie rozczarowania jego decyzją. Pierwszy raz próbował skontaktować się z Borysem, gdy ten był nastolatkiem. Kolejną próbę podjął w 2007 roku, po wypadku aktora. Chciał również poznać swoją wnuczkę, Sonię.

Jerzy Franciszek Michalak w mediach skarżył się na brak chęci pogodzenia ze strony syna. W naprawie relacji miała im pomóc żona Szyca, Justyna Nagłowska. Do ponownego spotkania miało dojść w 2018 roku. Od tamtej pory utrzymywali kontakt, ale nadal nie był on idealny. W jednym z wywiadów Borys Szyc tłumaczył, że nie da się nagle przeskoczyć tego "wielkiego rowu". Wyznał również, dlaczego zdecydował się po tylu latach porozumieć z ojcem.

"Ważne jest, aby ojca odnaleźć, nawet jak on jest już starszym człowiekiem. Robię to dla siebie. Ten kontakt jest mi potrzebny do ukonstytuowania samego siebie" - cytował jego słowa "Dobry Tydzień".

Barys Szyc na pogrzebie Arkadiusza Tomiaka