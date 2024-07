Tak Borys Szyc pożegnał ojca. Serce się kraje

Ojciec Borysa Szyca zmarł w piątek, 19 lipca 2024 roku. Jerzy Franciszek Michalak był także znanym aktorem i scenografem, mocno związanym ze Śląskiem. Jego syn długo milczał po śmierci taty, aż wreszcie pożegnał go na swoim profilu na Instagramie. Po tych słowach łzy same cisną się do oczu.