Ciężarna Sandra Kubicka nie wytrzymała. Brzydko komentowały jej brzuch, więc dostały bana. "Zero szacunku do takich bab"

Ulubienica widzów wraca do "M jak miłość"! Dostała nową twarz, trudno ją teraz rozpoznać. "Jesteś coraz bardziej podobna do mamy!"

Burza po odpadnięciu Ostrowskiej-Królikowskiej z "Tańca z gwiazdami". Przyjaciółka aktorki nie wytrzymała

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara w trzecim odcinku programu "Taniec z gwiazdami" odpadli z show. Mimo że zdaniem jurorów gorzej zaprezentowali się Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, to jednak widzowie zdecydowali, że w kolejnym odcinku nie zobaczymy na parkiecie aktorki znanej z roli Grażynki w "Klanie".

Internauci stwierdzili, że to wina... Antka Królikowskiego! "Antek zaorał kariery całej rodziny. Nie dziwię się, że nikt na nią nie głosował" - stwierdził jeden z internautów cytowany przez portal Plejada.

Wiele komentarzy wspierających aktorkę pojawiło się także na oficjalnym profilu "Tańca z gwiazdami". Jeden z nich należał do Joanny Kurowskiej. "Czytam te komentarze i włos się jeży. Ciekawe ilu z tych hejtujących odważyłoby się stanąć na parkiecie pod pręgierzem czarnej Mamby. To nie są zawodu dla profesjonalistów. Wszędzie na świecie jest to rodzaj zabawy, a u nas gra o złote gacie. Zresztą jak można oceniać w jednym szeregu 20- latków z 60 latkami. Małgosia przynajmniej miała odwagę zawalczyć i spróbować czegoś nowego i chwała jej za to" - napisała aktorka.

Kurowska doczekała się odpowiedzi samej Ostrowskiej-Królikowskiej. "❤❤❤" - napisała.

Wiedzieliście, że są takimi przyjaciółkami?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska trenuje do “Tańca z Gwiazdami” Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.