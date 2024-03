Małgorzata Ostrowska-Królikowska śpi w samochodzie. Jej partner wszystko wygadał! Co tam się wyprawia?

Teresa Lipowska jest samotna i przybita. Do tego podupadła na zdrowiu. "Mam już bardzo blisko do końca"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w niedzielnym, trzecim odcinku pożegnała się z programem "Taniec z Gwiazdami". Choć z początku gwieździe "Klanu" szło bardzo dobrze i nie brakowało głosów, że kwitnie na parkiecie, a w drugim odcinku zebrała dobre noty za zmysłową rumbę, tydzień później coś poszło nie tak. Nie da się ukryć, że występ Ostrowskiej-Królikowskiej był jednym z najsłabszych. Nic dziwnego, że usłyszała ostre słowa krytyki od Iwony Pavlović.

- Nie znalazłam nic, do czego mogłabym się doczepić pozytywnie. (...) To nie była tragedia, ja nie wiem, co to było w ogóle. Wyszłaś zdezorientowana, nie było ramy, nie było trzymania, nie było nic! Zagrałaś to tango jako aktorka... Niech Ewka (Kasprzyk - przyp. red.) daje dychę. Ja dam jeden, wyjdzie na równo... - grzmiała "Czarna Mamba".

Po odcinku Kamil Gwara, partner taneczny aktorki, chcąc ją wytłumaczyć, ujawnił coś, czego Małgorzata Ostrowska-Królikowska z pewnością ujawniać nie chciała. Potwierdzała to jej mina, gdy usłyszała słowa tancerza. Gwara opisał kulisy ich treningów i to, że aktorka ma w domu uciążliwy remont, a do tego... czasami sypiała w samochodzie.

- Są czasami takie historie jak remont, że jest ekipa remontowa w domu, coś się dzieje. Człowiek przyjeżdża na salę o 9 rano i mówi: "Cholera, w domu wszystko w kurzu. Wszystko dymi" - powiedział tancerz podczas relacji na Instagramie, na co Ostrowska-Królikowska od razu zareagowała: - Ale nie zawracałam ci tym głowy za bardzo - odpowiedziała. Tancerz kontynuował: - Ludzie mają różne historie. Małgosia spała czasami w samochodzie pomiędzy próbą taneczną, a próbą w teatrze - wyjawił Kamil Gwara, a aktorka od razu zmierzyła go wzrokiem, bo sama z pewnością nigdy nie ujawniłaby tak krępujących szczegółów.

Dlaczego Małgorzata Ostrowska śpi w samochodzie?

- Przed pierwszym odcinkiem grała w sobotę do późnej nocy spektakl. Wiele czynników wpływa na to, jak tego konkretnego dnia się wystąpi, zatańczy. Liczą się kroki, ale też sfera mentalna, nawet to, czy się dobrze wstało z łóżka, czy średnio i tak dalej - tłumaczył Ostrowską-Królikowską tancerz.

Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej były przykro, że odpada już na początku przygody z programem. Zwłaszcza, że podkreślała, że wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami", by odzyskać radość życia. W ostatnich latach wiele przecież przeszła. Wspierała męża, śp. Pawła Królikowskiego, w jego chorobie z rakiem mózgu, gdy zmarł, na jej głowie została opieka nad liczną rodziną, a sporo zmartwień dostarczyły jej też medialne afery wokół jej syna Antka Królikowskiego. Pojawiają się głosy, że to właśnie przez rodzinne skandale związane z Antkiem, pani Małgorzata odpadła z programu tak szybko. ZOBACZ: Spiskowe teorie po odpadnięciu Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej. Wyleciała przez syna Antka?!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska odeszła z programu z wielką klasą.

- Dziękuję serdecznie wszystkim ludziom, którzy tworzą ten program za opiekę, życzliwość, uśmiech. Wszystkim uczestnikom życzę radości z tańca i sukcesów. Kocham Was i za wszystkich trzymam kciuki - napisała na Instagramie gwiazda serialu "Klan".