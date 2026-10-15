Była cichą myszką w "Top Model", dziś zarabia na platformie dla dorosłych. Tak obecnie wygląda Daria Dąbrowska

W 2018 roku niepozorna nastolatka wzbudziła wielkie emocje wśród widzów programu "Top Model". Charyzmą i ciekawą urodą nadrobiła niski wzrost, ale część publiki nie miała o niej najlepszego zdania. Postanowiliśmy sprawdzić, jak Daria Dąbrowska wygląda i czym zajmuje się obecnie.

Daria Dąbrowska była kontrowersyjna w trakcie i po zakończeniu "Top Model"

Osiemnastolatka z Krakowa wystartowała w siódmej edycji programu, w 2018 roku. Daria Dąbrowska mogła poszczycić się zarówno charyzmą i niebanalną osobowością, jak i intrygującą urodą - tym wszystkim nadrabiała uznawany w świecie modelingu za wadę niski wzrost. Ostatecznie, udało jej się przełamać ten stereotyp, a nawet własny lęk przed wodą podczas sesji w basenie. Wzięła też udział w Fashion Week pomimo wzrostu, co skrytykowało wielu widzów, w tym zwolenników wyeliminowanego w poprzednim odcinku Szymona, który otwarcie skrytykował jej umiejętności.

Kontrowersyjna Daria pożegnała się z "Top Model" w jedenastym odcinku, tuż przed finałem w Los Angeles. Kilka lat po programie, w 2021 roku, była uczestniczka oceniła, że nie podoba jej się kierunek, w którym podąża show TVN ze względu na jego zbyt rozrywkowy charakter, daleki od realiów pracy w modelingu.

Dziś niepozorna modelka zarabia na materiałach 18+. Tak wygląda

Obecnie Daria Dąbrowska ma 26 lat i bez wątpienia można powiedzieć o niej, że nadal jest kontrowersyjna. Byłą gwiazdę "Top Model" obserwuje ponad 30 tysięcy osób na TikToku oraz ponad 100 tysięcy osób na Instagramie. Regularnie publikuje ona rozmaite treści, w tym swoje osobiste przemyślenia. Ostatnio zdradziła, że na 30. urodziny planuje poddać się zabiegowi sterylizacji, gdyż nie chce mieć dzieci z szeregu powodów. W 2024 roku podzieliła się natomiast diagnozą autyzmu.

Na tym jednak nie kończy się obecność charakternej twórczyni na platformach internetowych. Daria prowadzi też profil na pewnej platformie służącej do zamieszczania płatnych materiałów dla osób pełnoletnich.

- Byłam blokowana, usuwana z obserwowanych, ghostowana, hejtowana, ale nikt nigdy nie powiedział, że jestem słaba w łóżku, tak tylko mówię - napisała szczerze w jednej z ostatnich rolek. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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