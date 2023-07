Musicie to zobaczyć!

Celebryci prześcigali się w stylizacjach a'la Barbie. Zaszachował ich nieobecny na pokazie Cezary Żak. „Jaki kraj, taka Barbie"

aszu 21:15

Warszawska premiera kinowego hitu o przygodach lalki Barbie byłą dla wielu celebrytów nie tylko okazją do pokazania się na ściance, ale także do stylizacyjnego szaleństwa. Na pokazie w Fabryce Norblina królował róż, brokat i błyskotki. W cukierkowych strojach pokazały się nie tylko panie, również niektórzy mężczyźni nie oparli się pastelowemu dress codowi. Wydawało się, że wszystkich zaszachował Piotr Stramowski, który, łamiąc konwencję, jako Ken przybył na premierę "Openheimera". Ale to Cezary Żak rozwalił system. Sami zobaczcie!