Celine Dion wykorzystana przez Donalda Trumpa?! USA żyje nową aferą

Celine Dion przyćmiła wszytskich artystów występujących na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Mimo tego, że kanadyjska artystka zmaga się z ciężką chorobą, zaśpiewała w znakomitym stylu. Był to jej pierwszy występ od czterech lat. Celine Dion choruje na zespół Moerscha-Woltmanna, znany również jako syndrom sztywnego człowieka. O swojej chorobie artystka opowiedziała w filmie dokumentalnym "Jestem Celine Dion". Teraz gwiazda ma też inny problem. Wszystko wskazuje bowiem na to, że jej piosenkę bezprawnie wykorzystał Donald Trump, kandydat na prezydenta USA. Aferą żyją już całe Stany Zjednoczone, a także Kanada, skąd pochodzi piosenkarka. Na profilu Celine Dion na Instagramie pojawiło się specjalne oświadczenie. - Dzisiaj zespół kierowniczy Celine Dion i jej wytwórnia płytowa Sony Music Entertainment Canada Inc., dowiedzieli się o nieuprawnionym wykorzystaniu wideo, nagrania, występu muzycznego i podobieństwa Celine Dion śpiewającej "My Heart Will Go On" na wiecu kampanii Donalda Trumpa - czytamy w oświadczeniu na Instagramie. - Nie było to w żaden sposób autoryzowane, a Celine Dion nie popiera wykorzystania jej materiału.... i naprawdę, ta piosenka? - dodają autorzy wpisu. Celine Dion podobno jest wściekła... A Donald Trump? Cóż... Znowu prosi się o kłopoty.

W naszej galerii prezentujemy, jak Celine Dion zaprezentowała się na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

