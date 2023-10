Wszyscy usłyszeli, jak Joanna Koroniewska mówi do Macieja Dowbora. Kiedyś za to "lali po pysku"!

Program "Twoja twarz brzmi znajomo" to muzyczny program z udziałem gwiazd, który gości na antenie Polsatu od 2014 roku. Obecnie trwa dziewiętnasta już edycja. Show od lat przyciąga miliony telewidzów przed telewizorami. Widzowie polubili Pawła Domagałę w roli jurora programu. Jednak w poprzednim tygodniu zastąpiła go Joanna Liszowska. Zrodziło się wówczas wiele pytań, czy zmiana w składzie sędziowskim to wyjątkowa sytuacja czy zmiana na stałe. Stacja uspokoiła, że to była jednorazowa sytuacja, ale sam Domagała nie komentował sytuacji. Aż do teraz! W rozmowie z "Super Expressem" ujawnił szczegóły tej nagłej zmiany!

Paweł Domagała o swojej przyszłości w "Twoja twarz brzmi znajomo". Wiemy, co dalej!

We wtorkowy poranek w kinie "Kinogram" miejsce miała premiera serialu "Rafi", którego pomysłodawcą i głównym aktorem jest Paweł Domagała. Z tej okazji udało nam się zapytać aktora, dlaczego nie było go w ostatnim odcinku programu. Jak się bowiem okazuje, miał on w ten dzień koncert i nie mógł wystąpić w nagraniach do programu.

- Miałem koncert - skomentował krótko Paweł Domagała.

Wiemy też, kiedy wokalista wróci do składu jury. Na pytanie dziennikarza, o to czy zobaczymy, go w następnym odcinku, opowiedział:

- Tak, oczywiście - zakończył.

Zobacz poniższą galerię: Spotkanie z twórcami serialu "Rafi"