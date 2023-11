Edward Miszczak i jego żona we wspólnym oświadczeniu. Ujawnili całą prawdę! Nawet Socha zareagowała

Po przejęciu władzy w Polsacie przez Edwarda Miszczaka w stacji doszło do wielu zmian. Najgłośniejszą z nich bez wątpienia było pożegnanie się z legendarną Katarzyną Dowbor. Teraz z kolei głośno jest o kabaretach, które przez lata były na antenie telewizji Polsat. Od prawie miesiąca nie wyemitowano nowego odcinka niedzielnych "Kabaretów na żywo. Młodzi i moralni". Kabareciarze cały czas nagrywają kolejne skecze, jednak nie trafiają one na wizję. Odbyło się w tej sprawie pilne spotkanie!

Co dalej z kabaretami w Polsacie? Robert Górski komentuje!

Aby wyjaśnić sytuację, kabareciarze spotkali się z przedstawicielami nadawcy. Na rozmowie zabrakło jednak Edwarda Miszczaka. Był nieobecny z powodów zdrowotnych! Po spotkaniu Robert Górski opowiedział, jak wyglądało spotkanie.

- Spotkaliśmy się z dyrekcją Polsatu i nie usłyszeliśmy słowa przeprosin. Dowiedzieliśmy się też, że nic nie wiedzą, nie mogą zrobić, bo decyzje zapadają nad nimi, więc wzajemnie sobie podziękowaliśmy. My podziękowaliśmy im za to, że zrobiliśmy trzy sezony, a oni nam za to samo. Nie potrafili nam powiedzieć nic więcej oprócz tego, że liczą na dalszą współpracę - relacjonował w mediach społecznościowych Górski.

