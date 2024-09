Co za wieści z TVP! Podali konkretne liczby. Wszystko widać czarno na białym

Dla nowej ekipy TVP wielkim sprawdzianem było lato 2024. Nie tylko ze względu na bardzo ważne - także z powodu występów Polaków - dwie imprezy sportowe: Euro 2024 i Igrzyska Olimpijskie we Paryżu. Dla TVP - jak co roku - kluczowe jest "Lato z Radio", bez którego wielu słuchaczy nie wyobraża sobie wakacji. Jak w tym roku wypadło "Lato z Radiem"? Co z oglądalnością zmagań naszych sportowców? Dostaliśmy w tej sprawie komunikat, który raczej nie pozostawia wątpliwości. - Osiem tygodni, osiem miast, osiem rodzinnych pikników, ponad 60 polskich artystów i… tłumy przed telewizorami i scenami! W sobotę zakończyliśmy pierwszą od lat wspólną wakacyjną akcję Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W sierpniu TVP1 z udziałami na poziomie proc. 8 uzyskała pozycję lidera anten. Najwyższą widownię w tym miesiącu gromadziły transmisje sportowe z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu: finałowy mecz siatkarzy Francja – Polska w domu i poza domem oglądało niemal 5 mln widzów - czytamy w piśmie przekazanym nam przez TVP.

Z danych firmy Nielsen Media, na które powołuje się TVP, wszystkie koncerty "Lata z Radiem i Telewizją Polską" łącznie - przynajmniej przez minutę - oglądało niemal 10 milionów widzów. - Wielkie otwarcie przebojowej trasy Lata z Radiem i TVP nastąpiło 13 lipca w Zakopanem. W momencie najwyższej oglądalności transmisję wydarzenia w TVP2 oglądało ponad 1,3 mln widzów. Średnio koncert z Zakopanego w TVP2 i TVP Polonia śledziło ponad 1 mln widzów, co pozwoliło antenom uzyskać 11,4 proc. udziału w paśmie. Ostatni koncert odbył się w minioną sobotę, 31 sierpnia, w Grudziądzu. W TVP2 transmisję tego muzycznego pożegnania wakacji – w momencie najwyższej oglądalności – obejrzało ponad 900 tys. widzów. Do miasta – na koncert oraz imprezy towarzyszące – przybyła 40 tys. publiczność. Średnio wszystkie koncerty wakacyjnego cyklu oglądało w TVP2 prawie 700 tys. widzów (7,2 proc. udziału w paśmie) oraz prawie 80 tys. widzów w TVP Polonia - czytamy w dalszej części komunikatu. Powody do radości kierownictwo TVP ma także dzięki programom informacyjnym. - Niezmiennym zainteresowaniem cieszy się "19.30". W sierpniu wzrosła - w porównaniu z poprzednim miesiącem - widownia programu. W TVP1 i TVP Info oglądało go ponad 1,2 mln widzów. Podobną widownię: 1,1 mln osób gromadził na tych antenach "Teleexpress" - informuje Telewizja Polska.

Zobacz naszą galerię: Gwiazdy na konferencji ramówkowej TVP. Ale rozmach!

Sonda Podoba Ci się rewolucja w TVP? Tak, trzeba na ostro Nie, to niedopuszczalne Nie mam zdania