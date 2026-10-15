Córka Ewy Błaszczyk wyrosła na piękną kobietę! Ależ się zmieniła

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-15 9:50

Marianna Janczarska ma dziś 32 lata i konsekwentnie buduje własną pozycję w świecie sztuki. Córka Ewy Błaszczyk i zmarłego Jacka Janczarskiego łączy aktorstwo z pisaniem, a także angażuje się w działalność społeczną. Choć jej życie od najmłodszych lat naznaczone było rodzinną tragedią, nie zrezygnowała z realizowania swoich marzeń. Dziś coraz odważniej pokazuje się publicznie, a internauci mogą śledzić jej zawodowe i prywatne chwile w mediach społecznościowych.

Coraz bardziej przypomina Ewę Błaszczyk! Tak dziś wygląda jej 32-letnia córka

Ewa Błaszczyk od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Jednak jej życie prywatne naznaczyły bolesne doświadczenia, które na zawsze zmieniły codzienność całej rodziny. W 1994 roku artystka i jej mąż, satyryk oraz scenarzysta Jacek Janczarski, doczekali się narodzin bliźniaczek - Marianny i Aleksandry. Szczęście rodzinne nie trwało jednak długo. W lutym 2000 roku Janczarski zmarł z powodu tętniaka aorty. Niedługo później doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego Aleksandra doznała niedotlenienia mózgu i zapadła w śpiączkę.

Zobacz też: Ostatni kurs Stanisława Barei. Nie doczekał triumfu „Zmienników”

Marianna Janczarska poszła w ślady sławnej mamy. Dziś sama robi karierę

Dramatyczne wydarzenia sprawiły, że Ewa Błaszczyk poświęciła się walce o zdrowie córki. Założyła fundację "Akogo?", a później powstała również klinika "Budzik", pomagająca pacjentom wybudzać się ze śpiączki. W tym trudnym czasie u boku aktorki dorastała Marianna, która z biegiem lat zaczęła szukać własnej drogi zawodowej.

Postanowiła związać swoją przyszłość ze sztuką, podobnie jak rodzice. W 2018 roku ukończyła Warszawską Szkołę Filmową, zdobyła również wykształcenie dziennikarskie. Na ekranie pojawiła się między innymi w popularnych serialach.  

Marianna miała też okazję wystąpić na jednej scenie z mamą. Zagrały razem w komedii "Wania, Sonia, Masza i Spike", prezentowanej w Teatrze Polonia. Jak przyznawała w programie "Demakijaż", przez długi czas trudno było jej pogodzić się z tym, że jest postrzegana przede wszystkim jako córka znanej aktorki. Próbowała nawet posługiwać się innymi danymi przy niektórych projektach, by uniknąć porównań. Z czasem zmieniła jednak podejście do swojego pochodzenia i zaczęła traktować je jako część własnej historii.

Zobacz też: Tak mieszka Ewa Błaszczyk. Luksusu brak, są podrapane krzesła i klimat

Zobacz naszą galerię: Córka Ewy Błaszczyk wyrosła na piękną kobietę! Ależ się zmieniła

Ewa Błaszczyk i jej córka Marianna Janczarska siedzą na szarej kanapie. O karierze Marianny przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 33
Sonda
Nastoletnie gwiazdy - którą lubisz najbardziej?
Ewa Błaszczyk u Jaruzelskiej: "PRAWDA jest NA OIOMIE"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

EWA BŁASZCZYK