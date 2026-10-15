Córka Ewy Błaszczyk wyrosła na piękną kobietę! Ależ się zmieniła

Coraz bardziej przypomina Ewę Błaszczyk! Tak dziś wygląda jej 32-letnia córka

Ewa Błaszczyk od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Jednak jej życie prywatne naznaczyły bolesne doświadczenia, które na zawsze zmieniły codzienność całej rodziny. W 1994 roku artystka i jej mąż, satyryk oraz scenarzysta Jacek Janczarski, doczekali się narodzin bliźniaczek - Marianny i Aleksandry. Szczęście rodzinne nie trwało jednak długo. W lutym 2000 roku Janczarski zmarł z powodu tętniaka aorty. Niedługo później doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego Aleksandra doznała niedotlenienia mózgu i zapadła w śpiączkę.

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Marianna Janczarska poszła w ślady sławnej mamy. Dziś sama robi karierę

Dramatyczne wydarzenia sprawiły, że Ewa Błaszczyk poświęciła się walce o zdrowie córki. Założyła fundację "Akogo?", a później powstała również klinika "Budzik", pomagająca pacjentom wybudzać się ze śpiączki. W tym trudnym czasie u boku aktorki dorastała Marianna, która z biegiem lat zaczęła szukać własnej drogi zawodowej.

Postanowiła związać swoją przyszłość ze sztuką, podobnie jak rodzice. W 2018 roku ukończyła Warszawską Szkołę Filmową, zdobyła również wykształcenie dziennikarskie. Na ekranie pojawiła się między innymi w popularnych serialach.

Marianna miała też okazję wystąpić na jednej scenie z mamą. Zagrały razem w komedii "Wania, Sonia, Masza i Spike", prezentowanej w Teatrze Polonia. Jak przyznawała w programie "Demakijaż", przez długi czas trudno było jej pogodzić się z tym, że jest postrzegana przede wszystkim jako córka znanej aktorki. Próbowała nawet posługiwać się innymi danymi przy niektórych projektach, by uniknąć porównań. Z czasem zmieniła jednak podejście do swojego pochodzenia i zaczęła traktować je jako część własnej historii.

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