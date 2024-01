Czerwone Gitary przekazały tragiczne wieści. Zmarł ich muzyk, miał tylko 48 lat

To niespodzianka!

Policja milczy w sprawie Martyniuka. Co dalej z Danielem?

Edyta Górniak ma dość występów! Co dalej z karierą artystki? Pożegna się ze sceną?

Co sie dzieje?

- Tuż po naszym noworocznym koncercie dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Były muzyk zespołu Czerwone Gitary - Arek Malinowski nie żyje. Miał 48 lat. Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. Grał w Czerwonych Gitarach od 1999 do 2003r. Jedna z jego piosenek została nagrana przez Zespół na CD "Czerwone Gitary O.K.". Arku - żegnamy Cię z głębokim żalem - koledzy z Czerwonych Gitar - czytamy na profilu zespołu na Facebooku.

Arkadiusz Malinowski w Czerwonych Gitarach zastąpił Bernarda Dornowskiego (81 l.), który odszedł z zespołu ze względów zdrowotnych. W 2003 roku do grupy dołączył natomiast Arkadiusz Wiśniewski. Malinowski był autorem piosenki "Wyluzuj przyjacielu".