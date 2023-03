Mozil szczerze o tacierzyństwie: "Ja nie dorosnę, nie będę ojcem". Głos zabrała jego żona

Czesław i Dorota Mozilowie tworzą zgraną i szczęśliwą parę od kilku lat. On po ślubie wycofał się na jakiś czas z show biznesu, ona z jego pomocą rozwijała autorskie marki odzieżowe. Zdecydowali się jednak wyjść do świata i wzięli razem udział w programie Azja Express. Nie zabawili tam jednak długo. W 2. odcinku programu dotarli do mety jako ostatni i zostali wyeliminowani z rywalizacji. Ta krótka telewizyjna przygoda pozwoliła im jednak na podzielenie się z widzami ich dojrzałymi poglądami na temat rodziny i rodzicielstwa.

Czesław Mozil nie wyobraża sobie siebie jako ojca, ale decyzję w tej kwestii podjęli wspólnie z żoną

Decyzję w sprawie ewentualnego potomstwa podjęli już na początku związku. Czesław Mozil nigdy nie chciał mieć dzieci. I choć byli tacy, którzy twierdzili, że dorośnie do ojcostwa, to on mimo upływu lat, nie zmienił decyzji. Na szczęście jego żona zgadza się z nim w tej kwestii całkowicie. Poznali się dość późno, późno stali się rodziną i nie zamierzają jej powiększać. Ich dwuosobowa rodzina jest już pełna.

- Świadomie podjęliśmy z Dorotą taką, a nie inną decyzję i jesteśmy szczęśliwi. A złożyło się na to wiele powodów. Spotkaliśmy się dość późno, już jako dojrzali ludzie i stwierdziliśmy, że nie będziemy rodzicami. Najważniejsze dla nas jest to, żeby nasz związek się rozwijał.

Wiele osób dziękowało parze za to, że tak otwarcie i szczerze wypowiadają się na ten prywatny temat. Niektórzy wyrażali nadzieję, że może dzięki nim, rozpocznie się w Polsce dyskusja, która do prowadzi do zmiany podejścia do osób, które nie decydują się na dzieci. W końcu każdy ma prawo do indywidualnych decyzji w tej sprawie, a naciski i pytania mogą wywoływać tylko niepotrzebną frustrację i zbędne konflikty.

Marta Żmuda Trzebiatowska o dzieciach, powrocie do formy sprzed ciąży i wieczorach z mężem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.