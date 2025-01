Danuta Kowalska była pięknością z PRL-u. A teraz? Skończyła 70 lat i wygląda doskonale!

Bardzo osobiste wyznanie Julii Wieniawy. "To już bardziej traktuję jako zabawę"

Danuta Kowalska 19 stycznia skończyła 70 lat. Mimo wieku emerytalnego wciąż jest bardzo aktywna. Udziela się nawet w sieci! Prowadzi własne konto na Instagramie, które obecnie śledzi nieco ponad 1300 osób - w tym Kasia Skrzynecka czy Grażyna Wolszczak.

Kowalska nie porzuciła zawodu po przejściu na emeryturę i nadal gra. W "Barwach szczęścia" wciela się w Elizę, mamę Sebastiana Kowalskiego. Robi to już od kilku dobrych lat - zaczęła w 2016 r. Z kolei w "Klanie" pojawia się jeszcze od lat 90.! Gra Danutę Bukowską, przyjaciółkę profesora Stjepana Vujkovica, chorwackiego pisarza, dawnej miłości Krystyny Lubicz.

Co jeszcze słychać u ślicznotki z PRL-u?

Danuta Kowalska ma szlacheckie korzenie

Aktorka pochodzi ze szlacheckiej rodziny, która jednak po I wojnie światowej mocno zubożała. Po II wojnie światowej sytuacja rodziny Kowalskiej stała się wręcz tragiczna.

(...) zdegradowano ich pozycję społeczną, zniweczono wielopokoleniową tradycję. Trudno było im odnaleźć się w komunistycznej rzeczywistości i przyzwyczaić do nowych warunków, byli zubożali, zastraszeni, do tego musieli ciężko pracować. Trzeba pamiętać, że to byli ludzie wykształceni, znający po parę języków - mówiła aktorka Super Expressowi.

Danuta Kowalska przyszła na świat w 1955 roku. Jej rodzice byli wtedy ze sobą od 6 lat, mieli mieszkanie i córeczkę Ewę. Mama-hrabianka de Virion i ojciec-zwykły obywatel, ale z obiecującą pracą i wykształceniem, dobrze sobie radzili.

Aktorka i tancerka? Nie tylko!

Młoda Danuta była piękną dziewczyną, na dodatek utalentowaną. Skończyła szkołę baletową i teatralną. Ale to nie wszystko. Studiowała też we Francji i Wielkiej Brytanii - zagraniczne studia dotyczyły handlu i zarządzania. Pozornie więc nijak się miały do artystycznych ciągot Kowalskiej, która występowała w Mazowszu i pracowała jako modelka oraz aktorka.

W Teatrze Powszechnym działała od końca lat 70. aż do 1992 r. Grała z największymi - Gajosem, Zelnikiem, Seniuk. Z desek teatru płynnie przeszła na mały ekran. Występowała w "Polskich drogach", "Akcji pod Arsenałem", "Och, Karol", a po latach dostała rolę w "Klanie". Wszystko rzuciła dla zupełnie innej kariery.

W 1992 r. teoretycznie skończyła działalność aktorską, ale praktycznie nigdy nie pożegnała się ani ze sceną, ani planem filmowym. Przez lata praktykowała w branży PR-u i marketingu, jednak nie zapomniała o artystycznych aspiracjach. Choć działała w wielkich, znanych koncernach i pięła się po szczeblach kariery w korporacjach, wróciła do grania.

Chce spokojnie żyć

Obecnie Danuta Kowalska pracuje na własnych warunkach. W wieku 70 lat, po dekadach sukcesów zawodowych, nie potrzebuje wiele.

Wszystko, czego pragnę, to proste życie bez stresów i zmartwień. Nie potrzebuję wielu dóbr. Chcę być po prostu szczęśliwa - pisała Kowalska na swoim instagramowym profilu w październiku 2024 r.

Prywatnie Kowalska jest wdową rajdowcu Bogdanie Drągowskim. Małżonkowie doczekali się syna Krzysztofa. Ten ma żonę i dwie córki. Aktorka ukochanymi wnuczkami chętnie chwali się na swoim Facebookowym profilu. Razem z rodziną często spędza czas na Bali, skąd pochodzi jej synowa.

Ich wspólne zdjęcia możecie zobaczyć niżej.

