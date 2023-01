Dariusz Wieteska rozwodzi się z żoną?! Pozew miał trafić już do sądu

Dariusz Wieteska to aktor filmowy, teatralny i telewizyjny, któremu największą rozpoznawalność przyniosła rola ratownika Piotra w serialu "Na sygnale". Poza tym widzowie mogą kojarzyć go z "Na dobre i na złe", "Przyjaciółek" czy "Ojca Mateusza". Wieteska brał też udział w 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i 1. edycji "Dance Dance Dance".

Dariusz Wieteska i Urszula Zawadzka rozwodzą się. "Aktorka złożyła pozew rozwodowy"

W 2014 roku Wieteska poślubił Urszulę Zawadzką, z którą związany był od 2008 roku. Para poznała się w Szkole Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich w Warszawie. Nie doczekali się dzieci, ale planowali powiększenie rodziny - podobno chcieli mieć dwie pociechy i dwa psy. Niestety, wszystko wskazuje na to, że ich miłość nie przetrwała próby czasu. Jak donosi "Dobry Tydzień", Zawadzka złożyła już pozew rozwodowy.

"Kiedy latem zeszłego roku zapytaliśmy ją, czy wszystko jest w porządku, odesłała nas z tym pytaniem do Dariusza Wieteski. Ale aktor zbył nas milczeniem. Jak się dowiedzieliśmy, w tym czasie aktorka złożyła niestety pozew rozwodowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie".

Do tematu odniosło się również "Twoje Imperium". Informator pisma twierdzi, że choć Zawadzka złożyła dokumenty 7 miesięcy temu, to jeszcze długo nie otrzyma rozwodu

- Orzeczenie nieprędko zapadnie, bo jeszcze nie wyznaczono terminu pierwszej rozprawy - czytamy.

