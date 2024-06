Dziennikarka TVN po groźnym wypadku trafiła do szpitala. Czeka ją długie leczenie

I to na sali gimnastycznej

Katarzyna Górniak zawodowo od wielu lat jest związana ze TVN oraz TVN24. Swoją karierę zaczynała od programu "Prosto z Polski". Zrobiło się o niej głośno za sprawą głośnego reportażu o nadmorskich smażalniach. "Po emisji materiału prokuratura wszczęła śledztwo, sanepid zarządził szeroką kontrolę, a przez Polskę przetoczyła się debata o jakości lokali gastronomicznych w nadbałtyckich kurortach" - można przeczytać na jej stornie w Faktach.

Dziennikarka ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. W 2017 roku otrzymała nominację do prestiżowej nagrody Grand Press za reportaż "Białoruska sztuka przetrwania". Dwa lata później zdobyła dwie główne nagrody na międzynarodowym festiwalu World Media Festival w Hamburgu.

Prywatnie Katarzyna Górniak jest wielką fanką jeździectwa. Na swoim Instagramie często zamieszcza zdjęcia z konnych przejażdżek. Niestety, jednak z nich nie skończyła się dobrze. W miniony weekend dziennikarka poinformowała, że uległa wypadkowi. Podczas treningu spadła z konia. Upadek był na tyle poważny, że Górniak trafiła do szpitala. "Nie ma mnie od paru dni i nie będzie jeszcze parę tygodni. Kilka dzwonów mam już w swoim jeździeckim cv, ale ten, daję słowo, jest moim numerem jeden" - napisała na Instagramie.

Katarzyna Górniak z ważnym apelem do internautów

W poście zamieściła zdjęcie z SOR-u. Wyznała przy tym, że nadal wraca do zdrowia po wypadku. Może jej to zająć jeszcze trochę czasu. Obecnie ma problem z wydawałoby się tak prostą czynnością, jak wstanie z łóżka. "Aktualnie odkrywam więc, jak złożoną czynnością jest takie tam wstanie z łóżka i piszę rozprawkę pod tytułem: 'Czemu sport to nie zawsze zdrowie? Uzasadnij przykładami'" - dodała.

Górniak zaapelowała do obserwujących ją osób, by podczas uprawiana sportów odpowiednio się zabezpieczali. Kto wie, w jaki stanie byłaby po wypadku, gdyby nie miała na sobie kasku? "Wam radzę: noście kask, zawsze. A na konia: także kamizelkę" - podkreśliła.

Na koniec odniosła się do osób pracujących na SOR-ach, stwierdzając, że należy docenić ich pracę: "I doceńcie ciężką pracę ludzi na SOR-ach. Po treningu w Warszawie wylądowałam na Szaserów i chylę czoła, jak sprawnie i profesjonalnie działa tamtejsza ekipa. Panują nad chaosem znacznie lepiej, niż ja nad koniem ten jeden, pechowy raz".

Katarzynie Górniak życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

