Edyta Górniak miała grać w kultowej komedii ze Stuhrem. Były tam sceny rozbierane

"Fuks" to jedna z najbardziej kultowych komedii sensacyjnych końca lat 90. Na jej kontynuację czekało całe pokolenie. I w końcu – po 25 latach – na ekrany kin wejdzie „Fuks 2” – trzymający w napięciu, a jednocześnie bawiący do łez spin-off hitu sprzed lat. W jego obsadzie ponownie znaleźli się Maciej Stuhr, Janusz Gajos i Tomasz Dedek. Towarzyszą im m.in. Maciej Musiał, Paulina Gałązka, Cezary Pazura, Sonia Bohosiewicz i Katarzyna Sawczuk. Premiera filmu w reżyserii Macieja Dutkiewicza odbędzie się 12 stycznia 2024 roku. Zdjęcia do produkcji trwały z kolei już latem 2021 roku.

To właśnie "Fuks" otworzył Maciejowi Stuhrowi drzwi do wielkiej kariery. Aktor doskonale pamięta casting, w którym brała udział Edyta Górniak. - Dobrze pamiętam casting do pierwszego „Fuksa”. Najpierw wybrano mnie, a później – dość długo – szukano partnerki dla mnie. Przez moment bardzo blisko otrzymania tej roli była Edyta Górniak. Przyszła na casting i całkiem nieźle jej poszło. Początkowo była na tak, ale później okazało się, że kolidowałoby to z jej trasami koncertowymi i ostatecznie nie zagrała w tym filmie – wspomina po latach Maciej Stuhr. Ostatecznie rolę otrzymała Agnieszka Krukówna, była dziecięca aktorka znana z serialu "Janka". W filmie pojawiły się rozbierane z nią sceny. W "Fuksie 2" jej miejsce zajmie Sonia Bohosiewicz.

Fabuła filmu "Fuks 2"

Mimo że Maciek (Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, to pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (Maciej Stuhr) stara się żyć bez większych stresów, choć nie zawsze tak było. Miał skłonność do wpadania w tarapaty – i z gangsterami, i z kobietami. Poprzeczkę zawiesił naprawdę wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i zamiłowanie do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączyła go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Paulina Gałązka i Katarzyna Sawczuk) oraz związanym z nimi wściekłym gangsterem (Cezary Pazura), na którego poluje emerytowany glina (Janusz Gajos), i wciągnęła w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.

