Eurowizja Junior 2026 - zasady. Tak działa głosowanie

Finał 24. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior zaplanowano na 24 października na Malcie. Zwycięzcę tegorocznej edycji muzycznego wydarzenia dla dzieci i młodzieży wyłonią wspólnie profesjonalni jurorzy oraz telewidzowie z całego świata. Regulamin konkursu różni się jednak od tego obowiązującego w "dorosłej" Eurowizji. Jak zatem prawidłowo oddać głos? Wyjaśniamy najważniejsze procedury.

Eurowizja Junior 2026: jakie są zasady konkursu?

O wygraną w tym roku powalczy 16 młodych wokalistów w przedziale wiekowym od 9 do 14 lat. Ważnym wymogiem jest język wykonywanego, oryginalnego utworu – minimum 65 procent tekstu musi być zaśpiewane w języku narodowym. Ostateczny werdykt będzie wynikiem zsumowania punktów od krajowych komisji jurorskich oraz głosów oddanych przez widzów, gdzie obie te grupy mają równą wagę (stosunek 50:50).

Eurowizja Junior 2026: tak wygląda głosowanie

W skład każdej krajowej komisji jurorskiej muszą wchodzić dzieci, a punkty przyznawane są w klasycznym systemie eurowizyjnym (1-8, 10, 12 punktów). Głosy internautów z całego globu są zliczane, po czym punkty rozdziela się proporcjonalnie do ich liczby. Zarówno jurorzy, jak i publiczność dysponują pulą 928 punktów do rozdania. Co istotne, inaczej niż w głównej Eurowizji, widzowie mogą oddawać głosy na reprezentanta swojego kraju, a triumfator nie otrzymuje automatycznie praw do organizacji następnej edycji konkursu.

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Głosy można oddawać całkowicie za darmo za pośrednictwem oficjalnej strony jesc.tv. Pierwsze okienko do głosowania zostanie otwarte w piątek, 23 października tuż przed północą i będzie aktywne do 20:59 w sobotę, 24 października. W tym czasie fani będą mogli zapoznać się ze skrótem prób uczestników. Ponowne otwarcie linii głosowania nastąpi w trakcie finałowego koncertu na żywo, bezpośrednio po prezentacji ostatniego utworu. W obu etapach widzowie muszą wskazać trójkę swoich faworytów, przy czym dozwolone jest głosowanie na swojego kandydata.