Grób rodziców Moniki Olejnik. Ojciec gwiazdy mediów pracował w SB

Ojcem Moniki Olejnik był Tadeusz Olejnik (1932–2015), który od od 1955 roku był funkcjonariuszem Milicji Obywatelskiej, a później pracował w Służbach Bezpieczeństwa MSW, gdzie dosłużył się stopnia majora. Mamą dziennikarki była z kolei Elżbieta Olejnik (1932-2021). Gdy zmarła, gwiazda TVN24 podzieliła się z fanami smutną informacją, pokazując swoje zdjęcie z dzieciństwa, gdzie pozowała razem z mamą.

Rodzice Moniki Olejnik pochowani są na rzymskokatolickim Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Ich grób jest zadbany i często odwiedzany. Widać na nim świeże kwiaty, znicze, czy też bazie, które zostawia się na mogiłach tuż przed Wielkanocą.

Przypomnijmy, że o ojcu Moniki Olejnik możemy znaleźć fragmenty w książce "Resortowe dzieci. Media", którą napisali Dorota Kania, Jerzy Targalski i Maciej Marosz. Dziennikarka po tym, gdy znalazła się na okładce książki wydanej przez Wydawnictwo Fronda, wytoczyła proces, który wygrała. Doszło wówczas do ugody i przeprosin.

- Gdyby mój ojciec był perłą PRL-wskiego wywiadu, takim świetnym esbekiem, jakiego robią z niego pseudoprawicowi dziennikarze, to chyba dorobiłby się czegoś więcej niż tylko stopnia majora - komentowała Monika Olejnik w "Newsweeku". - Matka zmuszała mnie do chodzenia do kościoła, bo jest bardzo religijna. Pani Kania zarzuca nam, że w naszych domach nie śpiewano kolęd, tylko czczono manifest PKWN. To kolejne kłamstwo! Byłam bierzmowana, chodziłam na religię w czasach, kiedy Kościół był uważany za wroga władzy. Moi rodzice do dziś mieszkają w zwykłym bloku - mówiła Olejnik w 2014 roku.

