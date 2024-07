Katarzyna Łaska to niezwykle utalentowana artystka, aktorka dubbingowa i piosenkarka. Być może nie każdy kojarzy jej twarz, ale za to większość na pewno rozpozna jej głos. Użyczała go bowiem wielu postaciom - w filmach, bajkach, a nawet grach komputerowych. Największą rozpoznawalność przyniósł jej angaż w bajce Disneya pt. "Frozen". W polskiej wersji, kryjącej się pod nazwą "Kraina Lodu", Łaska była głosem Elsy, głównej bohaterki, śpiewając jej utwory, w tym między innymi słynne "Mam tę moc". Katarzyna została nawet z tej okazji zaproszona na Oscary w 2020 roku, gdzie razem z innymi piosenkarkami, wcielającymi się głosowo w rolę Elsy w swoich krajach, wykonała wspomniany utwór. Niestety, tym razem artystka miała do przekazania swoim fanom bardzo smutne wieści. W mediach społecznościowych napisała, że straciła mamę.

Gwiazda "Krainy Lodu" w żałobie. Katarzyna Łaska straciła mamę. "Odeszła na zawsze"

Katarzyna Łaska na Instagramie opublikowała poruszające zdjęcie z mamą, z którą łączyła ją piękna relacja. Uśmiechnięte kobiety zerkają w obiektyw aparatu. Opis jednak daleki jest od szczęścia, bowiem wieści są przygnębiające.

- Dziś odeszła na zawsze. Moja kochana mama Jola - napisała Katarzyna Łaska.

W komentarzach od razu wylała się fala współczucia oraz kondolencji. Parę ciepłych słów zdecydowali się napisać również koledzy oraz koleżanki z branży artystycznej i nie tylko. Wśród komentujących można dostrzec na przykład Katarzynę Zielińską, Natalię Kukulską czy Zofię Zborowską. Komentarz zostawił też Michał Piróg. Redakcja "Super Expressu" dołącza do kondolencji.