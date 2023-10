Do niedawana Krzysztof Radzikowski bardzo dbał o swoja prywatność, a na jego profilu na Instagramie przeważały posty o charakterze zawodowym. Celebryta, poza tym, że występuje w "Googlebox", jest również aktywnym sportowcem - strongmanem i zawodnikiem MMA. I to właśnie zdjęcia z zawodów i konkursów zamieszczał w social mediach. Od jakiegoś czasu na jego profilu zrobiło się zdecydowanie bardziej rodzinnie. Gwiazdor TTV chętnie publikuje zdjęcia z synkiem Antosiem oraz partnerką. Ukochana Radzikowskiego - Michalina to niezwykle piękna kobieta, wiec fani wychowanka Mariusz Pudzianowskiego bardzo dobrze przyjmują posty z jej udziałem.

Krzysztof Radzikowski z Googlebox chwali się ukochaną: "50 kg szczęścia"

Ostatnio Krzysztof Radzikowski wrzucił do sieci zdjęcie z - jak się można domyślić - jego drugiego domu, czyli z siłowni. Zapozował do nich z ukochaną. Na fotografii na jednym przedramieniu trzyma Karolinę, zaś w drugiej ręce dzierży 50 kg ciężarek. Obok czytamy podpis: "Po 50 kg szczęścia i miłości w ręku". Kolejne zdjęcie przedstawia zakochanych prezentujących swoje bicepsy. Wyglądają rzeczywiście imponująco, a Michalina wręcz zjawiskowo. Poza tym widać, że podziela jego pasje - nie tylko do sportów siłowych, ale i do wycieczek na motocyklu. Wspólne pasje to zawsze dobry prognostyk na przyszłość związku. Nic dziwnego, że celebryta lubi się chwalić swoim szczęściem.

Polecamy galerię: Gwiazdor Googleboxa pochwalił się piękną ukochaną. Szczęście liczy w kilogramach

Konrad Karwat zdradza, kto jest większym wariatem: Radzikowski czy Abus z Gogglebox Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.