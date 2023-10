Gwiazdy tłumnie na marszu Tuska. Stuhr, Richardson, Kurdej-Szatan, Rozenek. Kto jeszcze manifestuje?

Na zorganizowanym przez opozycję Marszu Miliona Serc zgromadziły się dziś tłumy Polaków. Wśród nich bardzo wiele znanych twarzy, nie tylko ze świata polityki - co oczywiste, ale także kultury i rozrywki. Niemal każda z gwiazd biorących udział w manifestacji wrzuciła relację na do swoich social mediów, zachęcając do dołączenia do marszu, a także wzięcia udziału w wyborach. Poparcie dla opozycji głośno i stanowczo, nie tylko w czasie marszu, wyrażają znani i lubiani. Już informowaliśmy wcześniej, że nawet mimo przeszkód natury zdrowotnej na demonstracji pojawiły się Krystyna Janda i Kinga Rusin, ta pierwsza na wózku inwalidzkim, druga zaś o kulach.

Gwiazdy na Marszu Miliona Serc. Kto manifestuje?

Kto jeszcze był na Marszu Miliona Serc? Trudno wymienić wszystkich. O tym, jak wiele znanych twarzy pojawiło się w tłumie świadczy choćby poniższe zbiorowe zdjęcie, na którym z pewnością nie ma wszystkich. Na Instagramie fotką z marszu pochwaliła się Monika Richardson, wywołując przy okazji lawinę komentarzy swoją czapeczką z ośmioma gwiazdkami. Byli Maciej Stuhr z rodziną, Małgorzata Rozenek-Majdan, Anna Nowak-Ibisz, Zygmunt Chajzer, Angelika Piechowiak, Barbara Kurdej-Szatan, Grażyna Wolszczak. Na scenie pojawili się tez Piotr Gąsowski, Andrzej Seweryn i Tomasz Jachimek. Czy uda im się przekonać niezdecydowanych? O tym przekonamy się już 15 października. Oby frekwencja była jak najwyższa.

Zobacz w galerii zdjęcia gwiazd z Marszu Miliona Serc