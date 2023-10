Gwiazdy na marszu!

Janda na wózku inwalidzkim, Rusin o kulach. Nic ich nie powstrzymało. Dziarsko ruszyły na Marsz Miliona Serc

aszu 15:35

Krystyna Janda to twardzielka, jakich mało. Mimo że kilka dni temu miała poważny wypadek, w którym złamała nogę, to nie dała sobie forów. Nie mogło jej zabraknąć na Marszu Miliona Serc. Wsiadła na wózek inwalidzki i uczestniczyła w wydarzeniu namawiając Polaków, by również dziarsko brali udział w wyborach. Z kolei Kinga Rusin porusza się o kulach po przebytej niedawno operacji kolana. Jej również nie zabrakło na manifestacji.