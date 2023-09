Gwiazdy wielkiego finału Eco Studio Electro-System z okazji Sprzątania Świata!

To naprawdę Janusz Tracz! Najczarniejszy charakter polskich seriali zmienił się nie do poznania. Zdjęcia gwiazdora Plebanii to hit!

Wielki Finał ogólnopolskiego konkursu, realizowanego ramach projektu edukacyjnego „Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” przypadł już po raz kolejny w czasie akcji Sprzątanie Świata. Ta międzynarodowa kampania, znana też jako „Clean Up The World”, odbywa się co roku w trzecim tygodniu września. Na finale konkursu, który miał w tym roku charakter wydarzenia muzyczno – ekologicznego pojawili się liczni goście, w tym gwiazdy sceny muzycznej i zaangażowani ekologicznie influencerzy. Najpierw odbyło się symboliczne sprzątanie Parku im. Żeromskiego oraz zbiórka drobnych elektrośmieci, takich jak: zepsute telefony komórkowe, tablety, słuchawki, odtwarzacze mp3, a następnie wyjątkowy koncert idoli młodego pokolenia, którzy zaśpiewali w żoliborskim Forcie Sokolnickiego. Do Warszawy przyjechali reprezentanci szkół z dziesięciu miast i gmin. Znaleźli się wśród nich ekipy z Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Sierpca, Włocławka, Zgierza, Pabianic, Lesznowoli, Grodziska Mazowieckiego, Konstancina - Jeziorny, Lidzbarka i Góry Kalwarii. Poznaliśmy też laureata konkursu, w ramach którego uczniowie szkół z całego kraju zbierali drobne elektrośmieci. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 5 im. G. Piramowicza w Pabianicach, która zebrała 385 kg drobnych elektroodpadów i otrzymała statuetkę Eko Sowy, dyplom, nagrody rzeczowe oraz piękne wrzosy w ceramicznych doniczkach. Nagroda główna Kwartalnika EkoNatura wraz ze statuetką Eko Sowy trafiła do rąk Prezesa Zarządu Organizacji Odzysku ELECTRO - SYSTEM - dr Roberta Wawrzonka. Redakcja doceniła tym samym szerzenie wiedzy na temat prawidłowego postępowania z elektroodpadami i organizację kampanii edukacyjnych, takich jak chociażby Eco Studio ELECTRO - SYSTEM. Aby podkreślić istotną rolę w propagowaniu postaw proekologicznych jaką pełnią samorządy wyróżnienie otrzymała również Pani Agata Marciniak - Różak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Gwiazdy dla środowiska

„Eco Studio ELECTRO - SYSTEM” to projekt edukacyjno - ekologiczny, którego pomysłodawcą jest ELECTRO - SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego, zgodnego z zasadami ochrony środowiska postępowania z elektroodpadami, a także ich wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Aby zainteresować edukacją ekologiczną młode osoby w projekt angażują się co roku znane i lubiane przez młodzież gwiazdy. W tym roku ambasadorami akcji byli wokalistka, influencerka - Saszan i dziennikarz młodego pokolenia - Kuba Adamiak.

W wydarzeniu wzięli udział również inni infleuncerzy: Ariamartelle z kanału „Waksy”, Darius Rose, Ania Woźniak i Włodek Troszyn, Patrycja Wieja, Mariusz Wawrzyńczyk, Nikola Komisarska z kanału „Nikolandia” oraz wokalistka Marysia Sadowska z córką.

Atrakcje z okazji akcji Sprzątanie Świata

Podczas Wielkiego Finału uczniowie mogli wysłuchać nie tylko koncertu Saszan, którą poznali podczas lokalnych „lekcji przyrody”, ale także gościa specjalnego, największej na ten moment gwiazdy młodego pokolenia - Sary James!

Uczestnicy finału mogli też przybić piątkę z maskotkami projektu - Odkurzaczem i Praleczką oraz wziąć udział w quizach ekologicznych przy trójkącie recyklingowym. Goście VIP mogli skosztować zdrowych przekąsek przygotowanych na bazie wegańskiego sera z orzechów nerkowca od Wege Siostry, porozmawiać o ekologii w nastrojowej atmosferze stworzonej przez świece naturalne od Biosensual i otrzymać kosmetyki naturalne od BeeYes.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Przekazywanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami to jedno z zadań Organizacji Odzysku ELECTRO - SYSTEM. Z elektrośmieci w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać cenne surowce, ale z drugiej strony stanowią one źródło potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji. Elektroodpady powinny trafiać do legalnego systemu zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Nie wystawiajmy elektroodpadów do altanek śmietnikowych lub przed dom. Nie mamy pewności co się z takim urządzeniem stanie, gdzie i w jaki sposób zostanie rozmontowane. Sprzęt powinien trafić do systemu zbierania, a dzięki ELECTRO - SYSTEM mamy z roku na rok coraz więcej możliwości legalnego pozbycia się elektrośmieci - mówi dr Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu ELECTRO - SYSTEM, pomysłodawca projektu.

Cieszę się bardzo, że zostałam ambasadorką tak potrzebnego projektu! Wraz z organizacją odzysku ELECTRO - SYSTEM i Kubą Adamiakiem opowiadamy o tym jak dbać o nasz Dom - Ziemię! Jest jedna prosta zasada, którą powtarzamy zarówno podczas spotkań „w realu”, jak i w naszych social mediach: „Nie wyrzucaj elektrośmieci do zwykłego kosza na śmieci! Przekaż je do recyklingu!” . Jestem przekonana, że nasze wyjątkowe „lekcje przyrody”, takie jak ta podczas Wielkiego Finału, nie tylko zwracają uwagę na problem właściwego postępowania z elektroodpadami, ale są też świetną zabawą - mówiła Saszan.

Organizacja odzysku ELECTRO - SYSTEM

ELECTRO - SYSTEM to organizacja odzysku, która tworzy i finansuje w Polsce system zagospodarowania elektroodpadów, a także podnosi świadomość Polaków w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Jednym z jej głównych celów jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o nie wyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. ELECTRO - SYSTEM edukuje i prowadzi różne programy, w ramach których można pozbyć się zużytego sprzętu. Jednym z nich jest program DECYDUJESZ.PL skierowany przede wszystkim do osób indywidualnych. Jeśli chcemy oddać duży sprzęt taki jak: lodówka, pralka lub kuchenka, możemy skorzystać z programu bezpłatnych odbiorów dużego AGD prosto z domu. Wystarczy wejść na stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz. Usługa jest dostępna w całej Polsce. Innym ważnym ogólnopolskim programem dostępnym dla różnych grup społecznych jest eko-PROFIT - REcycling to się opłaca! Uczestnicy programu (np. Koła Gospodyń Wiejskich w projekcie ekoGospodynie, Ochotnicze Straże Pożarne w projekcie ekoREmiza i szkoły w projekcie ekoSzkoła) biorą aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez promowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska, a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.eko-profit.pl.

