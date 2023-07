Iga Wyrwał wraca po latach. Nie do wiary, że ma takiego dużego syna!

Ocieramy łzy z policzków, gdy usłyszeliśmy to, co powiedział Krzysztof Globisz. Poruszające słowa aktora!

Iga Wyrwał oprócz pozowania do nagich zdjęć - była kilkakrotnie "Dziewczyną ze strony 3" tabloidu "Daily Star" oraz triumfatorką rankingu "100 Sexiest Topless Babes 2008" sporządzonego przez redakcję magazynu Nuts, wystąpiła także w kilku niszowych filmach. Teraz mieszkanka angielskiego Rugby określa się jako królową majsterkowania, filozofem w niepełnym wymiarze godzin, fotografem hobbystą oraz modelką i aktorką. Na Instagramie pokazała właśnie zdjęcia z 13-letnim synem Oliwierem, który przerósł ją już o głowę. Wyrwał ma 166 centymetrów wzrostu, a jej wymiary to: 95-64-93. Modelka może poszczycić się także rozmiarem biustu 34E.

- Poznajcie mojego męża… Jest ode mnie młodszy o 21 lat i to jest ok - zaczęła żartobliwie swój wpis. Potem wyjaśniła, ze to jej syn. - Moje dziecko wyrosło na mądrego i przystojnego młodzieńca. Jestem z niego taka dumna i pełna podziwu. Tak wiele uczymy się od siebie każdego dnia - napisała Iga Wyrwał na Instagramie. Obecnie na jej profilu nie znajdziemy rozbieranych zdjęć. Jedyne nagie zdjęcie jakie tam posiada, to... akt, kiedy była w ciąży.