Inflacja? Dla nich to nie problem. Roznerski, Dygant i Herbuś budują takie domy, że głowa mała

Na swoim profilu na Instagramie Mikołaj Roznerski ogłosił radosną nowinę. "Kochani, jestem bardzo podekscytowany, ponieważ właśnie jadę do miejsca, w którym spełniam swoje marzenia (...) O kurde, nie spodziewałem się. Buduję dom. Niesamowite uczucie spełnienia" - powiedział wyraźnie wzruszony, kiedy po raz pierwszy zobaczył wylane fundamenty. Trudno na razie stwierdzić, jak będzie prezentował się cały projekt.

Zgiełku wielkiego miasta ma także dość Agnieszka Dygant (50 l.). U aktorki prace są już na zaawansowanym etapie. Szczególną uwagę zwraca wysunięte względem parteru piętro oraz ogromne okrągłe okno na poddaszu, które wychodzi na ogród. Gwiazda często pojawia się na budowie. - Jak się przechodzi proces budowy domu, to zaczyna się mieć pojęcie, na czym to wszystko polega. Te ustalenia, decyzje podejmowane z architektem i mężem-wężem - mówiła.

Swoje miejsce pod Warszawą znalazła również Edyta Herbuś (42 l.). Gwieździe TVP zależało na tym, by dom współgrał z naturą. - Chciałam połączyć moją wielką miłość do natury i te okolice, w których dzisiaj czuję się najbardziej w domu. Jednak Warszawa jest dziś moim domem… Udało nam się znaleźć taki zakątek zieleni, przyrody i natury, który nam daje oddech od miejskiego życia. To, co jest niezwykłego w tym budynku, który staramy się cały czas zagospodarowywać na nasz dom przyszły, jest to, że ta przyroda i natura włazi do niego z każdej strony. To było moje największe marzenie - opowiadała "Super Expressowi".

Przy dzisiejszych cenach materiałów budowlanych, kosztach ekipy i wykończenia, cena średniej wielkości domu to ok. 1,5 mln złotych. Do tego dochodzi cena za działkę. 2 mln wydaje się wręcz minimalną kwotą. Na biednych jednak nie trafiło.

