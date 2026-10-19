Internauci zachwyceni udziałem młodego Martyniuka w "Naszych w mundurach". "Fajny chłopak"

Kim jest Daniel Martyniuk?

Daniel Martyniuk od lat regularnie trafia na czołówki portali plotkarskich z powodu licznych skandali, wulgarnych wypowiedzi oraz agresywnych zachowań. Duże oburzenie wywołują jego publiczne ataki na rodziców, Zenona i Danutę Martyniuków, publikowane w mediach społecznościowych. W swoich nagraniach obrzucał ojca wyzwiskami, zarzucał mu niszczenie mienia, nazywał go "zdrajcą", kierował wobec niego groźby, a nawet wyzywał na pojedynek w ringu.

Do listy jego wybryków należy też głośna awantura pod wpływem alkoholu w samolocie z Malagi do Warszawy. Przez jego zachowanie załoga musiała awaryjnie lądować w Nicei, gdzie incydent zakończył się interwencją policji i zatrzymaniem. Ponadto w sieci zamieszczał wulgarne wpisy wycelowane w żonę Faustynę, strasząc ją publikacją intymnych zdjęć, a niedawno wspominał o "starciu z SOK-iem" w trakcie podróży.

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Daniel Martyniuk zachwyca w "Nasi w mundurach"

Gdy ogłoszono, że Daniel Martyniuk weźmie udział w "Nasi w mundurach" - wielu internautów było zaskoczonych taką decyzją. Jak się okazało, syn gwiazdy disco polo stawił się na pierwszej części szkolenia, jednak na drugą miał już nie dotrzeć. Mimo to widzowie TTV obecnie mogą oglądać kawałek jego występu w programie. Mężczyzna szczerze tam opowiadał o tym, jak w życiu miał trudno i jest świadomy, ile zła i błędów wyrządził swoim bliskim. Zapowiedział walkę nie tylko o swoje lepsze życie, ale również poprawę dla rodziny, szczególnie ukochanej żony i synka. Jest świadomy, jak używki go zmieniają, dlatego przy skoku "przy asekuracji" powiedział, że taka adrenalina jest lepsza od różnych substancji. Internauci są zachwyceni jego kreacją w programie:

- Martyniuk stałe uśmiechnięty fajny chłopak tylko te używki go gubią mógłby się ogarnąć - Umieram ze śmiechu. Najlepsza ekipa, a Martyniuka oceniam najlepiej. Nawet bym nie pomyślała, że on taki fajny jest!