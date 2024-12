Irena Santor wie, jak żyć. "Najważniejsze, żeby o nas chciano pamiętać"

To dlatego Kammel nie przeszedł do TVN. Złapaliśmy się za głowy!

Irena Santor wspomina i żyje dalej!

Irena Santor, legenda polskiej piosenki, słynie z wyjątkowo czystego głosu, kultowych już piosenek oraz niesamowitej pogody ducha. Kariera Santor to sukcesy, nagrody i niezapomnianych koncerty, na które zawsze przychodzą tłumy. Można śmiało powiedzieć, że pełna życia Irena Santor na stałe już zapisała się w historii polskiej kultury.

Całą prawda o Irenie Santor

W dokumencie pt. „Irena Santor. Magiczny jeden krok”, wyemitowanym w TVP1 w niedzielny wieczór 8 grudnia 2024 r, ikona, legenda i niedościgniony wzór pokazała, jak "normalnym" jest z człowiekiem". Usłyszeliśmy mnóstwo poruszających wspomnień artystki opowiedzianych z dystansem i humorem.

Ekipa filmowa TVP jako jedyna towarzyszyła Irenie Santor podczas jej ostatniej trasy koncertowej. Dzięki tej podróży widzowie "odwiedzili" także najważniejsze miejsca na mapie jej życia: rodzinny Solec Kujawski, Trójmiasto, Warszawa czy Karolin.

Co jest ważniejsze od tego, żeby zachować po sobie pamięć? Nic. Najważniejsze, żeby o nas chciano pamiętać, bo dopóty żyjemy, dopóki o nas pamiętają – mówi Irena Santor podczas swojej ostatniej trasy koncertowej.

Santor "bosonóżka"

Irena Santor zdradziła widzom, że w domu była nazywana "bosonóżka". Dlaczego? Bo zawsze, w każdej okazji i chwili najbardziej lubiła wszędzie biegać i chodzić boso. Legenda polskiej piosenki wyznała też, że pochodzi z biednego domu. Ale zawsze miała staranne ubranie do kościoła: białą sukienkę, pantofle i kokardę.

Właśnie z kościołem Santor przywołała pewne wzruszające wspomnienie. Pewnego razu w drodze do kościoła ta mocno machała różańcem, że zahaczyła nim o płotek. Niestety różaniec rozsypał się "w drobny mak" i już nie miała różańca. I wtedy jej przyjaciółka ze szkolnej łatwy oddała jej swój. Santor do dziś go przechowuje.

Santor o miłości

W dokumencie TVP nie mogło zabraknąć historii miłości Ireny Santor. Ze swoim życiowym partnerem, którym był Zbigniew Korpolewski, Santor nigdy nie wzięła z nim ślubu. Jak sama powiedziała, to może jest recepta na szczęście? Irena i Zbyszek - jak o nim mówi - przeżyli razem 40 lat. Nie raz się kłócili, spierali, ale dziś wokalistka przyznaje, że często to on miał rację. Korpolewski był znanym artystą estradowym, aktorem, reżyserem, prawnik i konferansjerem. Piastował także funkcję dyrektora Teatru Syrena w Warszawie.

Irena Santor była żoną Stanisława Santora, którego nazwisko przyjęła. Para miała małą córeczkę Sylwię, która zmarła przedwcześnie.

"Ona dla mnie jest symbolem Polski"

W filmie TVP o wielkości Santor i jej niezwykłości opowiedzieli też jej koledzy z show-biznesu. Jacek Cygan, autor piosenek, poeta, prywatnie przyjaciel artystki zwrócił uwagę na to, jak wokalistka traktuje język polski. Z kolei krytyk filmowy Tomasz Raczek nazwał Santor jego symbolem polskości. Michał Bajor przypisał jej kolor - dla niego Irena Santor zawsze była "biała".

– To jest wielka sprawa, że Irena Santor w taki sposób śpiewa po polsku, w jaki nie śpiewa nikt. Ja to nazywam skromnością śpiewania powiedział mówi Jacek Cygan. – Zawsze słuchałem Ireny Santor i jestem jej fanem, ale dopiero niedawno zadałem sobie pytanie, kim jest dla mnie Irena Santor... Ona dla mnie jest symbolem Polski, taką esencją polskości, trochę to tak, jak z muzyką Chopina, że słyszy się parę taktów muzyki i zaczyna się robić miękko na sercu. I tak samo dzieje się z piosenkami Ireny Santor i jej głosem – głos Ireny Santor od razu powoduje, że ja się czuję jak w domu, u siebie, w Polsce, i w nim jest właściwie wszystko to, co w Polsce kocham, a nie ma tego, co w Polsce mnie złości… - dodał Raczek.

Gdzie obejrzeć film o Santor?

Film o Santor niczego nie udawał, pokazał szczerze, że artystyczna droga wokalistki powoli zmierza do końca. Prace nad tą produkcją trwały pięć lat. Dokument wyemitowano w przeddzień urodzin artystki, w niedzielę, 8 grudnia, o godz. 21:15 na antenie TVP1. Jest także dostępny do obejrzenia na platformie TVP VOD.

W tym roku, 9 grudnia, artystka obchodzi swoje 90. urodziny. Z tej okazji 17 grudnia w Teatrze Roma odbędzie się jej jubileuszowy koncert. Życzymy Irenie Santor zdrowia, niegasnącej radości z życia oraz wielu kolejnych okazji do świętowania!

