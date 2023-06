i Autor: Akpa

Plaga nieszczęść

Istny koszmar! Anna Powierza straciła partnera, pracę i dom! Zmarły jej nawet konie. Jak sobie poradziła?

deck 14:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Aż trudno w to uwierzyć. Anna Powierza (45 l.) przeżyła prawdziwy koszmar. Po wielu latach rozstała się z partnerem, pochowała swoją przyjaciółkę, a do tego straciła pracę i dom! A to nie koniec nieszczęść, które spadły na gwiazdę "Klanu". Anna Powierza zdradza, jak się dziś czuje i jak uporała się z tragediami, które spadły na nią w ostatnich miesiącach. Co jej pomogło?