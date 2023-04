i Autor: instagram/Iwan Komarenko Iwan Komarenko zachwyca się Rosją! Pokazuje pełne sklepy i zachwala wolność

Fani wołają, by już tam został

Iwan Komarenko zachwycony Rosją! Chwali WOLNOŚĆ i pełne sklepy!

Dobry kontakt z rzeczywistością nie jest mocną stroną Iwana Komarenki. Przekorny wokalista znów postanowił iść pod prąd. Tym razem wybrał się do rodzinnej Rosji i zaczął zachwycać się tym, co zastał na miejscu. Najbardziej spodobało mu się to, że jest tam jego zdaniem... więcej wolności niż w Polsce. Może dostanie jakiś medal za zasługi?