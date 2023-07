Iwona Węgrowska była świadkiem eksplozji w Zielonej Górze. Potężny huk i kłęby dymu. Gwiazda martwi się o zdrowie

Joanna Koroniewska pokazała swój brzuch! To, co stało się potem, jest obrzydliwe

Pożar w hali z opadami chemicznymi zlokalizowanej w sołectwie Przylep koło Zielonej Góry wybuchł w sobotę, 22 lipca. Informacja o eksplozji bardzo szybko obiegła cały kraj. Lokalne władze za pomocą alertu RCB poprosiły mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien i drzwi. Płomienie gasiło 60 jednostek strażackich, z pomocą samolotu zrzucającego środki gaśnicze. Kłęby dymu i pyłu unosiły spalane substancje na duże odległości.

Iwona Węgrowska przeżyła chwile grozy. Była świadkiem pożaru pod Zieloną Górą

Iwona Wegrowska poinformowała, że właśnie w tym czasie przebywała w okolicy palącej się hali. Gdy wracała z zakupów do rodzinnego domu usłyszała potężny huk, a po nim zobaczyła unoszące się w powietrzu kłęby dymu. Potem relacjonowała sytuację dziennikarzom Pudelka: "Jesteśmy zamknięci w domu. Mama mieszka koło Przylepu w Łężycy. (...) Tu jest tak siwo teraz. Byliśmy na spacerze z psem, wracając z zakupów, gdy doszło do potężnego wybuchu. Nagle ludzie zaczęli się nerwowo zachowywać i dzwonił mój wujek, który jest sołtysem w Przylepie. Kazał natychmiast porzucić zakupy, wracać do domu i zamknąć okna. Jest to bardzo szkodliwe dla zdrowia. Więc jestem bardzo nerwowa i martwię się o zdrowie całej mojej rodziny".

Piosenkarka dodała, że obawia się długotrwałych skutków eksplozji, a także tego, że nie będzie mogła wrócić z córką do domu. Opisywała opustoszone ulice i zalegający wszędzie pył. "Prawdopodobnie skutki mogą być odczuwalne za jakiś czas. Odczują to nasze płuca. To straszna tragedia. Mam tu ciocię, kuzynki, brata, mamę, u której jesteśmy w odwiedzinach. Jest siwo. Czegoś takiego w życiu nie widziałam. Prezydent teraz ogłosił, że zanieczyszczenie jest ogromne. Nikogo prawie już nie ma na ulicy" - relacjonowała celebrytka.

Węgrowska bezpiecznie wróciła do Warszawy. Podziękowała służbom za ustabilizowanie sytuacji

Jak poinformowano późnym wieczorem w sobotę, przeprowadzone badania nie wykazały przekroczenia norm jakichkolwiek szkodliwych substancji w rejonie wybuchu. Dlatego ostatecznie władze nie zdecydowały się na ewakuację mieszkańców. Również celebrytka poinformowała o tym, że wróciła bezpiecznie do domu: "Cieszę się, że służby zrobiły wszystko, co w ich mocy. Sytuacja jest ustabilizowana. Ale mimo wszystko, wróciłyśmy do domu bezpiecznie. Dalej jednak będę się martwić o cała moja rodzinę (...). Było groźnie, ale wszystko skończyło się pozytywnie. Aby teraz tylko zdrowie dopisywało i nie było skutków ubocznych po tym incydencie" - dodała na koniec.