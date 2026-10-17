Izabella Krzan podwinęła koszulkę i odsłoniła biodra. Tak kusi swoich fanów!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-17 11:36

Izabella Krzan ma figurę, której nie sposób jej nie zazdrościć, a do tego urodziwą twarz. Ma też talent i dystans do samej siebie. Jak jej nie lubić? Gwiazda telewizji przyciąga i osobowością, i wyglądem, a tym ostatnim potrafi kusić. "W co mam się ubrać, gdy moda zmienia strefę czasową?" - napisała Krzan w sieci i zaczęła kokietować internautów fotkami, do których pozowała, odsłaniając to i owo. Zobaczcie!

Izabella Krzan kokietuje w sieci

Izabella Krzan ma w sobie to coś, co przyciąga jak magnes. Wystarczy, że się uśmiechnie, a już przybywa jej fanów. Gwiazda telewizji, którą widzowie kojarzą z TVP, a także z show "Azja Express", na samym Instagramie ma aż 372 tysiące obserwujących. Nic dziwnego! Na jej profilu co i rusz pojawiają się nie tylko zdjęcia z planów, na których pracuje modelka, ale także z ponętnych sesji. Nie brakuje również ujęć, do których przepiękna Krzan pozuje w bikini.

Ostatnio gwiazda co prawda nie zamieniła ubrań na skąpy strój kąpielowy, ale też odsłoniła co nieco. Podwinęła białą koszulkę tak, że wdzianko odkrywało jej lekko umięśniony brzuch, a długa spódnica, którą miała na sobie, trzymała się w talii, ukazując biodra. Krzan patrzyła w bok i pytała fanów:

W co mam się ubrać, gdy moda zmienia strefę czasową?

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Izabella Krzan
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Krzan ma wielu oddanych wielbicieli. Wciąż ją komplementują

Internauci rzucili się do komentowania i zdjęć, i wpisu Krzan. Niektórzy wprost pisali, że ładnemu we wszystkim ładnie, co sprawdza się w przypadku Izabelli, inni przyrównali Izę do... syreny. Faktycznie, niejednolita faktura spódnicy mogła przywodzić na myśl łuski.

"W cokolwiek, ładnemu we wszystkim ładnie", "Piękna spódnica w kolorze morskim. Syrena", "Doskonała", "Queen", "Piękna w każdym wydaniu", "Pięknej we wszystkim pięknie!" - czytamy w sieci.

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Izabella Krzan
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