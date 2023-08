Jacek Borkowski się zaręczył. Wcześniej miał trzy żony

64-letni Jacek Borkowski zaręczył się z piękną radiolog z Krakowa. Aktor swoim szczęściem podzielił się z fanami na Facebooku. Pod jego wpisem błyskawicznie zaroiło się od gratulacji (pod artykułem prezentujemy galerię zdjęć Jacka Borkowskiego z narzeczoną). - "Gratuluję z całego serca. Bez miłości i drugiej osoby życie jest puste i smutne. Wszystkiego najlepszego Wam życzę", "Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze na nadchodzącej drodze życia" - pisali internauci. Jacek Borkowski pokazał też zdjęcie swojej uśmiechniętej narzeczonej, która również wygląda na bardzo zakochaną w swoim partnerze. Aktor znany z roli Piotra Rafalskiego w serialu "Klan" długo czuł się samotny. W 2016 roku zmarła jego żona Magdalena Gotowiecka, która chorowała na białaczkę. Potem Jacek Borkowski związany był z dziennikarką Pauliną Koziejowską, ale relacja ta nie przetrwała próby czasu. Zanim aktor wziął ślub z Gotowiecką, był już dwukrotnie żonaty. Z pierwszą żoną Elżbietą Jasińską wziął nawet ślub kościelny, który został unieważniony. Jak do tego doszło?

Rozwód kościelny Jacka Borkowskiego. Szokujące kulisy unieważnienia małżeństwa

Zanim doszło do rozwodu kościelnego, nastąpił ten zwykły -"państwowy". Dlaczego zatem byli małżonkowie potrzebowali jeszcze jednego dokumentu? Kulisy unieważnienia małżeństwa w Kościele są szokujące. - Moja była żona bardzo starała się o rozwód kościelny. Mnie na tym nie zależało, bo jestem niewierzący. Pamiętam, że te procedury bardzo długo trwały. Dostaliśmy rozwód kościelny po siedmiu czy ośmiu latach od rozwodu w sądzie - wspominał Jacek Borkowski w rozmowie z "Faktem". Jego byłą żona miała przez telefon zapytać go o to, jaki może podać powód, na podstawie którego można unieważnić związek sakramentalny. - Stwierdziłem, że może napisać co chce, a najlepiej niech napisze, że jestem gejem, to od razu dadzą nam ten rozwód. Dobrze to załatwiła, skutecznie - wyjawił aktor znany z serialu "Klan".