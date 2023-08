Mamy zdjęcia

Jak naprawdę wygląda Kożuchowska bez makijażu? Instagram kontra rzeczywistość. Jest spora różnica!

Paweł Mrowiec | deck 4:40

Małgorzata Kożuchowska to jedna z najpiękniejszych polskich aktorek. Ostatnio chętnie wrzuca do sieci swoje zdjęcia bez makijażu, co oczywiście podkreśla. Jednak gdy paparazzi przyłapali ją w drodze i po wyjściu z kliniki medycyny estetycznej, gwiazda wyglądała zupełnie inaczej niż na zdjęciach z Instagrama. Zobaczcie sami.