Co ona ma na głowie?! Małgorzata Kożuchowska szokuje nowym wyglądem. Trudno przejść obojętnie

Małgorzata Kożuchowska szokuje oryginalnym nakryciem głowy

Małgorzata Kożuchowska to niekwestionowana ikona mody. Zawsze jest bardzo elegancka, ale lubi ekstrawaganckie dodatki. Ostatnio zjawiła się na ulicy Mokotowskiej, na której znajdują się najdroższe butiki w stolicy. Wstąpiła do jednego z nich, by wyłowić dla siebie modowe perełki. Tym razem obyło się bez szaleństw – wybrała dla siebie prostą, białą sukienkę. Być może jej potrzebę szokowania zaspokoiło tego dnia oryginalne nakrycie głowy. Chociaż cóż to za ekstrawagancja, skoro słynna serialowa Carrie Bradshaw potrafiła przypiąć sobie do głowy… całego ptaka. Małgosiu, może następnym razem i ty spróbujesz?

To nie pierwszy raz, kiedy była gwiazda "M jak miłość" zadziwia oryginalną stylizacją i nakryciem głowy. Na początku lipca odbyła się gala Derby. Nasz dziennikarz napisał o stroju gwiazdy: "Aktorka była ambasadorką wydarzenia. Jej stylizacja była bezbłędna – elegancka i szykowna, a nakrycie głowy bardzo gustowne. Mam jednak wrażenie, że perfekcja Małgosi zaczęła być już nudna. Czekam na moment, kiedy nie ułoży dokładnie każdego kosmyka włosów lub chociaż krzywo się umaluje".

Tak zmieniała się Małgorzata Kożuchowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.