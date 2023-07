Co za luksus!

Co to ma być?! Izabella Krzan z SAŁATĄ NA GŁOWIE. Mandaryna nie lepsza. Czy inne gwiazdy zadały szyku?! [ZDJĘCIA]

Wyścigi konne na Torze Służewiec w Warszawie to okazja, by zadać szyku jak prawdziwa dama. Którym gwiazdom się to udało, a które zaliczyły wtopę? Najciekawsze stylizacje z Gali Derby wziął pod lupę nasz dziennikarz Adrian Nychnerewicz.

Małgorzata Kożuchowska – 3 gwiazdki

Aktorka była ambasadorką wydarzenia. Jej stylizacja była bezbłędna – elegancka i szykowna, a nakrycie głowy bardzo gustowne. Mam jednak wrażenie, że perfekcja Małgosi zaczęła być już nudna. Czekam na moment, kiedy nie ułoży dokładnie każdego kosmyka włosów lub chociaż krzywo się umaluje.

Izabella Krzan – 1 gwiazdka

Niby wszystko w porządku, a jednak całość prezentuje się śmiesznie. Iza założyła świetny lniany komplet – szerokie spodnie z rozcięciem i oversizową koszulę. Ale jej kapelusz wyglądał jakby założyła na głowę wielką sałatę masłową. Naprawdę dziwny pomysł.

Sylwia Bomba – 2 gwiazdki

Na pierwszy rzut oka jest nieźle. Prosta biała sukienka, dobrze dobrana biała Chanelka i kwiecisty fascynator z siatką na twarzy. Sylwia wyglądała jak wesoła wdówka, która zamiast pogrążać się w czerni, świętuje w bieli. Jedyny minus za nieco zbyt ciasne szpilki, z których wyskakiwały jej palce.

Mandaryna – 0 gwiazdek

Kompletnie nie rozumiem tej stylizacji. Mandaryna wyglądała, jakby szła na pogrzeb, który odbywa się na plaży. Tylko tak potrafię wyjaśnić pomysł projektu tej sukienki i dobrany do niej wakacyjny kapelusz. Tragedii dopełniła niepasująca do niczego torebka z fioletowych piórek.

Agnieszka Hyży – 1,5 gwiazdki

Prezenterka chyba chciała oddać hołd stacji, w której pracuje, czyli Polsatowi. Z jednej strony wyglądała jak żywe słoneczko, a z drugiej jej płaskie nakrycie głowy przypominało talerz satelitarny. Ale żarty na bok. Stylizacja jest poprawna, choć kojarzy się trochę ze strojem na komunię czy inną kościelną imprezkę.

Magdalena Antosiewicz – 2 gwiazdki

Nazywana najstarszą polską szafiarką blogerka zaszalała przywdziewając wychodzące już z mody piórka. Szczególne wrażenie zrobiły na mnie sandałki z wielkimi puszkami. Gdy Magda zauważy, że przestają być modne, zawsze mogą przydać się one do wycierania kurzy.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentowały się gwiazdy na Gali Derby.

Zgadzacie się z naszymi opiniami?