Jarosław Jakimowicz wrócił do telewizji, ale nie do TVP. Skandalista zasilił telewizję internetową portalu Prawy.pl, po tym jak w okropnej atmosferze rozstał się z telewizją publiczną - Jutro zaczynam nadawanie. Ja tak naprawdę pracuję tam od sierpnia, ale moim warunkiem było przebudowanie studia, stworzenie warunków telewizyjnych - zdradził wczoraj aktor i prezenter. - Przedłużyło się, bo pan stolarz nie polakierował, nie sprawdził, że lakiernia ma wakacje - tłumaczył obsuwę Jarosław Jakimowicz. Bezpośrednim szefem byłego gwiazdora TVP będzie popularny i podobnie jak on kontrowersyjny kapłan - ksiądz Ryszard Halwa, który znany jest w środowiskach kojarzonych ze skrajną prawicą. Co ciekawe nowy przełożony Jarosława Jakimowicza był także jego... pierwszym gościem. - Portal prawy.pl ma swoją telewizję. Ludzie prawi znają ten portal. Moim bezpośrednim szefem jest ks. Ryszard Halwa. Pozdrawiam cię, Rysiu. I to jutro będzie mój pierwszy gość - zdradził Jarosław Jakimowicz. Czyżby ksiądz Ryszard chciał przypilnować nowego podwładnego?

QUIZ. Znajdź brakujące słowo w tytule filmu/serialu/programu tv Pytanie 1 z 15 "Za chwilę... programu" koniec dalszy ciąg początek przerwa Dalej