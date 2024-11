Jednorożec, wróżka i ogromny tort! Joanna Krupa urządziła córce wyjątkowe urodziny

Joanna Krupa (45 l.) od lat spełnia się w świecie modelingu. W ojczyźnie zdobyła ogromną popularność dzięki roli prowadzącej "Top Model". Gwiazda długo marzyła o dziecku i dość późno została mamą. Rozwijająca się kariera sprawiała jednak, że swoje plany odkładała na później, a na wszelki wypadek zamroziła jajeczka. Swoje marzenie o byciu mamą spełniła u boku Douglasa Nunesa. Para pobrała się w 2018 roku w Krakowie, a rok później na świecie pojawiła się ich córka, Asha-Leigh Nunes.

Po narodzinach córki Joanna Krupa zupełnie straciła dla niej głowę. W wywiadach wyznała, że Asha sprawiła, że zmieniły jej się priorytety. Dzisiaj to ona jest najważniejsza. Dla córki modelka zrezygnowała z kilku propozycji zawodowych.

Najważniejsze jest to, żeby mieć zdrowie, żeby Asha rosła jak na drożdżach i była szczęśliwa. Żeby robiła w życiu to, co chce, żeby jej marzenia się spełniały - mówiła w programie "Dzień Dobry TVN".