Jest naprawdę ostry! Julia Wieniawa pochwaliła się nowym tatuażem!

Nikt nie ma co do tego wątpliwości. Julia Wieniawa (24 l.) jest jedną z najciężej pracujących gwiazd polskiego show-biznesu. Gra w filmach, serialach, kampaniach reklamowych i nakrywa muzykę. Po intensywnym okresie jednak ceni sobie wypoczynek. Tym razem na wakacje wybrała się do Indonezji, aby tam móc surfować i ćwiczyć jogę.

Choć Wieniawa jest aktorką i nie może sobie pozwolić na liczne tatuaże, to nie rezygnuje z nich całkowicie. 24-latka chętnie pokazuje nowe, subtelne malunki na ciele. Wiele z jej tatuaży zostały wykonane na Bali. Dzięki metodzie hand poke rok temu na plecach i ramieniu pojawiły się nowe „dziarki”, a w maju tego roku Julia zdecydowała się na napis „Jestem wystarczająca” w języku angielskim.

Podczas swoich wakacji Wieniawa pochwaliła się najnowszym tatuażem. Trudno jest powiedzieć, czy pojawił się on dużo wcześniej, czy to dopiero nowy nabytek. Mały tatuaż w kształcie papryczki chili został zrobiony w okolicach bikini. Jest on bardzo subtelny i delikatny, przez co nie rzuca się od razu w oczy. Na pewno dodaje jednak pikanterii!

i Autor: @juliawieniawa