Joanna Koroniewska czekała na ten dzień całe życie. W tle pojawia się afera Pandora Gate!

Już w lutym na ekranach kin pojawi się film "Dziewczyna influencera". Będzie to pierwszy polski obraz o influencerach i gwiazdach social mediów, które prezentują na pozór idealne życie, pełne beztroskich i luksusowych podróży, markowych ubrań i niekończącej się zabawy. Jednak, jak pokazała Pandora Gate, głośna afera obnażająca prawdziwe oblicze YouTuberów, świat internetu skrywa wiele mrocznych tajemnic.

W rolach głównych zobaczymy: debiutującą Karinę Rezner, Olgę Kalicką, Kamila Wodkę, Mateusza Banasiuka, Joannę Koroniewską-Dowbor, Rafała Królikowskiego, Magdalenę Czerwińską, Karolinę Szymczak, Dominikę Kachlik, Michała Piróga i Patryka Szwichtenberga oraz imponującą plejadę internetowych sław.

Dla Joanny Koroniewskiej będzie to pierwsza tak duża rola w filmie. Do tej pory występowała bowiem głównie w serialach.

O czym będzie film "Dziewczyna influensera"?

Jak czytamy w opisie filmu: "Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć".