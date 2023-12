Joanna Okuniewska jest lesbijką. Osiem lat była z mężczyzną

Joanna Okuniewska zdecydowała się na coming out. Gwiazda polskiego internetu wyznała, że jest lesbijką. - W tym roku dostałam wiele lekcji. Część z nich było jak lodowaty prysznic, część jak delikatne grożenie mi palcem. Każda z nich doprowadziła mnie do tego momentu. Że poczułam, że to czas na radykalną szczerość. Już koniec mówienia "na około", kręcenia, bania się, chodzenia na paluszkach, oczekiwania aż coś wydarzy się samo. Kłamania - podkreśliła w emocjonalnym wpisie na Instagramie Joanna Okuniewska, która latem - po ośmiu latach związku - rozstała się ze ze swoim partnerem - psychoterapeutą Amadeuszem Pijańskim. - Jestem to winna sobie, ale nie tylko. Ten rok był rokiem porządkowania swojego życia i startowania od nowa. Wierzę w nowe początki. Wierzę, że da się zaczynać od nowa. I wiem, że chcę dalej dumna z tego, kim jestem - dodała podcasterka.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Joanny Okuniewskiej

Coming out polskiej gwiazdy. Nie chce być "ikoną"

Joanna Okuniewska zdradziła, że na jej coming out dobrze zareagowali rodzice. Gwiazda zaznaczyła także, że nie chce być niczyją "ikoną". - 30 lat zajęło mi zrozumienie, czym jest prawdziwa miłość. I nie dam sobie tego odebrać. Chcę w przyszłości powiedzieć "tak", chcę się śmiać i płakać, chcę móc kiedyś chodzić za rękę z Nią. Tak, z kobietą. Chcę czuć radość z kochania kogoś i czuję dużą ulgę, że moi rodzice przyjęli moje wyznanie ze spokojem i miłością. Każdemu dziecku życzę takiego coming outu - napisała Joanna Okuniewska.

