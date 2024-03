Joanna Opozda odpowiada Antkowi Królikowskiemu. Zapowiedziała to ze łzami w oczach

Antek Królikowski spłacił alimenty i chce widywać się z synem

Sądowa batalia między Joanną, a Antkiem trwa już od dwóch lat. Początkowo w sądzie spotykali się w sprawie alimentów, a sprawa rozwodowa nadal nie ma końca. Królikowski na łamach "Super Expressu" postanowił przerwać milczenie i opowiedział o walce z żoną oraz o zobowiązaniach alimentacyjnych, które jak twierdzi pokrył w całości. - W ciągu ostatnich sześciu miesięcy spłaciłem 124 tys. zł, a środki na kolejny miesiąc są zamrożone na moim koncie - powiedział nam. Dodał, że Joanna nadal utrudnia mu kontakt z synkiem. - Próbowałem spotykać się z Vinim w obecności choć jednej osoby z mojej rodziny, by uniknąć późniejszych, wymyślnych oskarżeń, jednak często nie byli oni wpuszczani do mieszkania i czekali ponad godzinę pod drzwiami. W toku sprawy próbowałem wielokrotnie dogadać się co do widzeń z Vinim bez obecności jego matki i w neutralnych miejscach, ale jest to niemożliwe. Zabezpieczenie kontaktów, tak bym mógł zabierać go do siebie, jest póki co niemal nierealne. Z resztą moja mama od miesięcy walczy w sądzie o kontakty, sprawa jest w toku, nic się nie zmienia - podkreślił.

Joanna Opozda reaguje na wywiad aktora

Wypowiedzi aktora doprowadziły Opozdę do łez. Aktorka zamieściła na Instagramie filmik, na którym przedstawiła swoją wersję wydarzeń.

- Jest tu tak dużo nieprawdziwych informacji, chociażby zdanie, że jego mama od wielu miesięcy walczy o spotkania z Vincentem. To jest tak ogromne kłamstwo. Matka Antka nigdy nie walczyła w sądzie o widzenia ze swoim wnukiem - grzmiała. - Ten człowiek dzisiaj apeluje, żebym ja przestała go terroryzować. Człowiek, który zdradził mnie w ciąży, mówi, że ja go terroryzuję. Człowiek, który zupełnie nie interesuje się swoim dzieckiem, mówi, że ja go terroryzuję. Człowiek, który nie płaci alimentów, mówi, że ja go terroryzuję. Człowiek, który szantażuje mnie, grozi mi, mówi, że ja go terroryzuję. Naprawdę nie chciałam tego robić, ale muszę wytoczyć mu sprawę o zniesławienie o naruszenie moich dóbr osobistych - wyznała.

