Joanna Przetakiewicz pokazała się z MAMĄ. Rozczulające życzenia urodzinowe. Zdradziła, co po niej odziedziczyła

Joanna Przetakiwicz jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w Polsce. To uznana projektantka mody, założycielka modowej marki oraz dyrektorka kreatywna domu mody "La Mania". Można o niej spokojnie powiedzieć, że ma głowę do interesów i potrafi zadbać o swoje pieniądze. Jest też bardzo wytrwała, pracowita i ma swoje zdanie, dlatego zazwyczaj odbierana jest jako bardzo twarda kobiet. Ale jak każda z nas ma ona ciepłą, łagodną stronę. Zazwyczaj pozostawia ją dla najbliższych. Tym razem pokazała ja publicznie. Okazją do tego były urodziny jej mamy.

Joanna Przetakiewicz zamieściła na Instagramie poruszający wpis, w którym opisała swoją mamę, przesłała jej życzenia i wyrazy miłości. Przyznała także, ze to po niej odziedziczyła "umiejętność dawania".

"Moja kochana MAMA ♥️ Kilka dni temu miała urodziny. Kochająca ludzi. Troskliwa. Ciepła. Łagodna. Dbająca o nas wszystkich. Wiem, że to się nigdy nie zmieni. Jest zawsze. Doradzi, wysłucha. Widzi wszystko i czuje, kiedy coś się dzieje. Wtedy dzwoni. To wystarczy, żeby zrobiło się lepiej. To chyba jedyna osoba na świecie, która tak wspaniale łączy czułość, troskę i intuicję. Odziedziczyłam po niej umiejętność dawania. Mamo, wszyscy bardzo kochamy Cię ♥️ Życzymy Ci zdrowia i sił. Cała reszta jest do ułożenia. I my o to dla Ciebie zadbamy ♥️ Ja, Alex, Filip, Jakub & Rinke"

Do życzeń w komentarzach do życzeń dołączyła Hanna Lis: "Przekaż Mamie uściski i serdeczne urodzinowe życzenia. Pani Maria jest CUDOWNA, wrażliwa, troskliwa, a jednocześnie na wskroś, na nasz kobiecy sposób, SILNA- dokładnie tak, jak napisałaś". Nie brakowało również ciepłych słów od internautów.